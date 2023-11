Terra Amara Anticipazioni 29 novembre 2023, Mujgan spiazza Fikret: lei sta dalla parte di Demir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 29 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Mujgan dice a Fikret di essere certa che Demir sia innocente...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 29 novembre 2023, alle 14:10, dopo l'udienza, Fekeli e Lutfiye tornano a casa e trovano Mujgan. Quest'ultima è visibilmente scossa. L'Hekimoglu infatti dichiara che è certa che non possa essere stato Demir a spingere Umit giù dalle scale; pertanto, è finito dietro le sbarre un uomo innocente...

Terra Amara Anticipazioni: Demir in manette!

Demir si era deciso a confessare a Zuleyha della tresca che in un recente passato ha avuto con Umit, quando alla tenuta si sono presentati improvvisamente i gendarmi. Questi ultimi hanno detto al signore che era in arresto con l'accusa di tentato omicidio: infatti, la domestica del primario aveva raccontato loro che l'ultima persona che la Kahraman aveva visto prima dell'aggressione era stato proprio lo Yaman. L'uomo era sconvolto, ma mai quanto la moglie che, tra l'altro, non riusciva a spiegarsi quale poteva essere il motivo per cui Demir fosse arrivato a compiere un gesto del genere contro la dottoressa...

Terra Amara Anticipazioni: Umit incastra Demir!

L'imprenditore è certo che non appena Umit si risveglierà potrà testimoniare a suo favore. Purtroppo, però, si sbaglia di grosso. L'ex amante riapre gli occhi e, nonostante sia ancora piuttosto scossa e dolorante, è impaziente di fornire la propria testimonianza in merito all'incidente per inchiodare il proprio assalitore. La Kahraman, allora, fa il nome dello Yaman senza battere ciglio. La giovane ha giocato un brutto scherzo all'amato...

Mujgan sa che Demir è innocente, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 29 novembre 2023

Poco dopo che a Cukurova c'è stata l'udienza in tribunale contro Demir, accusato di aver spinto giù dalle scale Umit con l'intento di farla fuori, Fikret e Lutfiye, ormai lontani dal paese, rientrano in casa. Il ragazzo si accorge subito che Mujgan è molto turbata. Fikret inizia ad interrogare l'amata per capire a che cosa sia dovuto questo suo stato d'animo, e, alla fine, l'Hekimoglu vuota il sacco: sa che il figlio della defunta Hunkar è stato arrestato per il tentato omicidio dell'amica, ma sa anche con certezza che, invece, lo Yaman è innocente!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 27 novembre al 3 dicembre 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.