Beautiful Anticipazioni Puntate dal 27 novembre al 2 dicembre 2023: Brooke e Taylor si "picchiano" con le tempere di Douglas!

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 27 novembre al 2 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 27 novembre al 2 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 27 novembre 2023

Deacon si reca a lavoro e lascia Sheila sola a casa. Lo Sharpe arriva a Il Giardino e trova Ridge, arrivato da lui per intimargli, un’altra volta, di stare lontano dalla sua famiglia e dalla sua casa. Intanto Brooke e Liam, rimasti scottati dal mancato invito alla cena dei Forrester, parlano della loro situazione e dell’idea di Thomas di riprendersi Douglas. I due si dicono molto preoccupati per il loro destino e per quello del bambino.

Puntata in onda Martedì 28 novembre 2023

Hope arriva a casa di Deacon, desiderosa di avere un conforto da suo padre. Peccato però che in casa trovi una donna sconosciuta. La Logan non sa cosa dire e Sheila, con trucco e parrucco, finge di essere la nuova fiamma del barista, Lina. Deacon riesce a tornare prima che sua figlia prosegua con le domande e con una scusa, le chiede di vedersi più tardi. Hope rientra allo chalet e racconta tutto a Brooke, Ridge e Liam. I tre sgraneranno gli occhi, soprattutto perché stavano proprio parlando dello Sharpe e della sua presenza nella vita della piccola di casa.

Puntata in onda Mercoledì 29 novembre 2023

Ridge è sempre convinto che Deacon sia un problema per tutti e che prima o poi il suo rapporto con Hope, finirà per distruggere sia la figlia che tutta la loro famiglia. Brooke e Liam non sono d’accordo e cercano di convincere il Forrester a lasciare che almeno la piccola Logan sia libera di frequentare il padre, visto che è così tanto cambiato, da aver iniziato una relazione con un’altra donna. Deacon intanto, spaventato da quello che è accaduto, torna a voler Sheila lontana dalla sua vita; la donna ribadisce che non è successo nulla e che nessuno sarà in pericolo. Steffy e Finn ripensano ai bei momenti passati a Montecarlo.

Puntata in onda Giovedì 30 novembre 2023

Douglas è felicissimo di essere con suo padre e suo nonno. Hope però vuole che il piccolo torni a casa. Thomas le risponde nuovamente che non lascerà che suo figlio lasci la Villa né ora né mai. Rimarrà con lui. Brooke, scoperta questa presa di posizione, decide di parlare direttamente con Eric, nella speranza di avere almeno da lui un sostegno.

Puntata in onda Venerdì 1° dicembre 2023

La conversazione tra Brooke ed Eric è stata interrotta dall’arrivo di Taylor. Le due rivali finiscono per darsi battaglia a suon di colori di Douglas, ovvero si lanciano a vicenda le tempere del bambino. Ridge le trova così, coperte di vernice e le esorta a smettere e a pensare al bene del loro nipotino. Taylor prende coraggio e rivela che la vera causa di questa guerra è lui con il suo comportamento ambiguo nei confronti di entrambe.

Puntata in onda Sabato 2 dicembre 2023

Bill concorda con Liam e ritiene che Thomas stia sbagliando nel voler allontanare Douglas da Hope e dalla famiglia che la Logan ha con lo Spencer. Il Forrester non è infatti un soggetto degno di stima. Più tardi quest’ultimo e Hope si trovano nell’ufficio di Steffy, proprio quando la Forrester sta cercando di ribadire alla sorellastra la necessità che suo nipote ricostruisca un rapporto con il padre. Thomas chiede alla sorella di poter parlare da solo con la sua ex compagna.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.