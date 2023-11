La Promessa Anticipazioni Puntate dal 27 novembre al 1° dicembre 2023: Cruz e Lorenzo fregati! Non avranno un soldo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

Puntata di Lunedì 27 novembre 2023

Manuel vorrà sapere che fine abbiano fatto i suoi libri dell’aviazione. Romulo cercherà di spiegargli cosa sia successo e di discolparsi; non è stata una sua idea gettarli via ma il comando è arrivato dall’alto. Il marchesino cercherà risposte e forse scoprirà la verità su quanto successo durante la sua degenza. Intanto Candela e Teresa parleranno della scelta di quest’ultima di lasciare la tenuta e tornare a lavorare dai suoi vecchi datori di lavoro.

Puntata di Martedì 28 novembre 2023

Arriva il momento di aprire il testamento del Barone. Le sorprese sono però dietro l’angolo. All’apertura delle carte si scoprirà che c’è un terzo erede e che tutto il denaro del nobile, andrà nelle tasche di Eliza De Grazalema, una donna sconosciuta ma evidentemente molto cara al padre di Cruz. Don Alonso, Lorenzo e la marchesa saranno molto curiosi di sapere chi sia.

Puntata di Mercoledì 29 novembre 2023

Tra Candela e Simona le cose non migliorano. Le due non si parlano ancora. Catalina, incuriosita da questa strana situazione, chiederà il motivo di questa lite ma Simona non vorrà rivelarglielo. Mauro troverà Lope mentre annusa lo scialle di Maria. Il cameriere capirà che il cuoco prova qualcosa per la loro giovane collega e glielo domanderà apertamente.

Puntata di Giovedì 30 novembre 2023

Alonso vorrà scoprire chi sia Elisa De Grazamela e chiederà a Romulo se ne abbia mai sentito parlare. Manuel intanto continuerà a sentirsi confuso. I suoi sentimenti per Jana lo tormentano. Il giovane avrà certezza che qualcosa non va, quando bacerà Jimena e ripenserà alla bella cameriera. Sconvolto da questo, correrà da Martina per sapere da lei se per caso, prima di perdere la memoria, fosse innamorato di Jimena o no.

Puntata di Venerdì 1° dicembre 2023

Don Alonso rivelerà a Catalina di essere molto preoccupato per le finanze della tenuta. La dote di Jimena riuscirà a coprire solo i debiti della famiglia ma tutte le altre spese rimarranno scoperte, a causa delle decisioni inaspettate del Barone. Nel testamento, il nobile ha lasciato loro solo il palazzo di Cadine. Intanto Petra, gongolante, rivelerà a tutti che Pia ha mentito e che è ancora incinta.

