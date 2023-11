Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 28 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 novembre 2023 - Hope sarà sconvolta dall’incontro con Lina, in realtà Sheila, a casa di Deacon. La Carter ingannerà la ragazza e le farà credere di essere un’amica speciale di suo padre, conosciuta da poco. La Logan se ne andrà con un punto di domanda bello grosso in testa e racconterà tutto a Liam e Brooke, che come lei rimarranno di sasso. L’unico a non scomporsi sarà Ridge, che non vorrà neanche sentir parlare dello Sharpe.Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 28 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 28 novembre 2023 - Umit sta riaprendo gli occhi. Finalmente, il medico sta meglio, tanto che può raccontare a tutti che cosa sia realmente accaduto quel terribile giorno in cui ha rischiato di morire. Benché sia ancora molto dolorante, la Kahraman sembra impaziente di fornire la propria testimonianza in merito all'incidente e, quindi, d'inchiodare il proprio aggressore che, sostiene a gran voce, non è altri che Demir. La figlia naturale di Sevda non ha alcun dubbio circa l'identità del violento assalitore... ma Umit starà dicendo la verità? Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 novembre 2023 - Lorenzo, Don Alonso e Cruz rimarranno senza parole, all’apertura del testamento del Barone. I tre scopriranno che il nobile, nelle sue ultime volontà, ha deciso di lasciare tutta la sua ricchezza a una certa baronessa Elisa de Grazalema. Nessuno saprà di chi si tratti e alla tenuta ci sarà tanto da parlare. Sarà Cruz a voler risolvere questo mistero e lo farà in un solo modo. Scopriamo quale. Qui la trama completa de La Promessa.

