Terra Amara Anticipazioni 28 novembre 2023: Umit accusa Demir di averla aggredita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 28 novembre 2023, alle 14:10, in ospedale, Umit riprende conoscenza. Il primario, benché ancora sconvolta e dolorante, se la sente di fornire la propria testimonianza in merito all'incidente che l'ha ridotta in fin di vita. Senza troppi giri di parole, la Kahraman dice al procuratore di essere sicura che il proprio aggressore sia Demir Yaman...

Terra Amara Anticipazioni: Mujgan sconvolta!

Fekeli ha preso di petto Fikret e, stanco del suo folle piano di vendetta contro Demir, gli ha chiesto di andare via per sempre da Cukurova. Il giovane, deluso dall'atteggiamento dello zio, ha deciso di restituirgli le chiavi di casa e d'improvvisare una fuga in Germania con Mujgan. Quest'ultima, pur di non doversi separare da Fikret, ha scelto di assecondarlo, seppur a malincuore: sapeva che avrebbe dato un dispiacere a Fekeli, specialmente perché gli avrebbe portato via il piccolo Kerem Ali. Mentre i due sono in albergo insieme, ma il ragazzo si allontana un attimo, l'Hekimoglu legge sul giornale che Umit è ricoverata in ospedale in fin di vita...

Terra Amara Anticipazioni: Umit in fin di vita...

Il primario, proprio come la dottoressa ha scoperto attraverso il quotidiano, si trova in ospedale, dove è stata ricoverata d'urgenza in seguito ad un incidente domestico, e dove sta lottando tra la vita e la morte. A quanto pare, la Kahraman è stata spinta giù dalle scale della propria abitazione e, stando a quanto dichiarato dalla sua domestica, l'ultima persona che lei ha visto è stato proprio Demir Yaman. Pertanto, i gendarmi hanno prontamente raggiunto il signore per arrestarlo con la pesante accusa di tentato omicidio...

Umit sta riaprendo gli occhi. Finalmente, il medico sta meglio, tanto che può raccontare a tutti che cosa sia realmente accaduto quel terribile giorno in cui ha rischiato di morire. Benché sia ancora molto dolorante, la Kahraman sembra impaziente di fornire la propria testimonianza in merito all'incidente e, quindi, d'inchiodare il proprio aggressore che, sostiene a gran voce, non è altri che Demir. La figlia naturale di Sevda non ha alcun dubbio circa l'identità del violento assalitore... ma Umit starà dicendo la verità?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.