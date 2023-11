La Promessa Anticipazioni 28 novembre 2023: Lorenzo umiliato dal Barone. Non avrà alcuna eredità!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 28 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Lorenzo sarà sconvolto dall'apertura del testamento del Barone. Non avrà nessuno soldo e come lui neanche Cruz!

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 28 novembre 2023, alle ore 16.45 circa, ci rivelano che Lorenzo, Don Alonso e Cruz rimarranno senza parole, all’apertura del testamento del Barone. I tre scopriranno che il nobile, nelle sue ultime volontà, ha deciso di lasciare tutta la sua ricchezza a una certa baronessa Elisa de Grazalema. Nessuno saprà di chi si tratti e alla tenuta ci sarà tanto da parlare. Sarà Cruz a voler risolvere questo mistero e lo farà in un solo modo. Scopriamo quale.

Anticipazioni La Promessa: Don Lorenzo freme. È arrivato il momento di aprire il testamento

L’attesa è finita. Don Lorenzo sta per ottenere quello che vuole, ovvero aprire e leggere le carte testamentarie del suo odiato suocero e mettere le mani sull’eredità di Eugenia. Il Conte non vede l’ora che il notaio gli riveli a quanto ammonta la cifra destinata alla donna, che lui gestirà come fosse sua, visto che la sua consorte è ricoverata in una clinica psichiatrica e non ha capacità di intendere e di volere. Sarà lui il beneficiario di tutto, anche della parte spettante a suo figlio o meglio figliastro, che per legge deve ancora rendere conto a lui. Ma Don Lorenzo avrà una brutta sorpresa.

La Promessa Anticipazioni: Don Lorenzo e Cruz scoprono a chi andrà l’eredità del Barone

Don Lorenzo avrà una brutta sorpresa all’apertura del testamento del Barone. Il denaro del ricco nobile non andrà né a lui né a Cruz. Si scoprirà che c’è un terzo erede designato dal signorotto e pronto a diventare molto ricco. Il notaio leggerà le ultime volontà dell’Ezquerdo e si scoprirà che tutto è destinato a una certa baronessa Elisa De Grazalema, una donna sconosciuta. Né Don Alonso, né Lorenzo né Cruz e nemmeno Romulo, sapranno di chi si tratti e vorranno ovviamente scoprirlo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Elisa De Grazalema è la vera erede del Barone

Il Barone lascerà alle figlie solo due palazzi, la cui vendita non farà racimolare tanti soldi né a Cruz né a Lorenzo. Tutto il resto sarà ereditato da una baronessa sconosciuta, che i marchesi e il loro sgradito ospite, vorranno conoscere. Cruz penserà di invitarla alla tenuta con la scusa di conoscere la persona di cui suo padre aveva tanta fiducia e per formalizzare il passaggio di proprietà. La donna sarà però più che mai decisa a capire chi sia la sua nuova rivale e per la prima volta, nella loro vita, lei e suo cognato saranno d’accordo. Ma non ci illudiamo! I due torneranno a vederla diversamente e a darsi battaglia molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 novembre al 1° dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.