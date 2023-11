Beautiful, Anticipazioni Puntata del 28 novembre 2023: Hope sconvolta. Deacon ha una fidanzata!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 28 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope sarà sconvolta dall'incontro con Lina, la nuova fiamma del padre, e racconterà tutto a Brooke e Liam.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 29 novembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Hope sarà sconvolta dall’incontro con Lina, in realtà Sheila, a casa di Deacon. La Carter ingannerà la ragazza e le farà credere di essere un’amica speciale di suo padre, conosciuta da poco. La Logan se ne andrà con un punto di domanda bello grosso in testa e racconterà tutto a Liam e Brooke, che come lei rimarranno di sasso. L’unico a non scomporsi sarà Ridge, che non vorrà neanche sentir parlare dello Sharpe.

Anticipazioni Beautiful: Hope incontra “Lina”

La situazione che si è creata con Thomas, per via di Douglas, sta mettendo Hope in grande difficoltà. Brooke non l’aiuta di certo mettendola così tanto in allarme e pensando che contro di lei ci sia una sorta di piano criminoso in atto, anzi la rende ancora più nervosa. La ragazza non vorrebbe creare alcun fastidio alla madre ma non vuole neanche rendere ancora più problematica una storia complessa e agitata come quella in cui sta vivendo. Per questo motivo ha voluto parlare con Deacon e lo ha raggiunto a casa sua. Ma invece che avere di fronte al padre, ha trovato una donna misteriosa, che dice di chiamarsi Lina.

Beautiful Anticipazioni: Hope ingannata da Sheila

Lina è ovviamente Sheila mascherata. La Carter, colta in flagrante, dovrà fingersi un’altra persona e ovviamente si avvarrà della sua parrucca, dai capelli rossissimi, per ingannare la figlia del suo amico. La rossa rivelerà a Hope di essere una nuova amica di suo padre e le farà intendere di essere molto speciale per Deacon. La Logan, visibilmente in imbarazzo per aver incontrato l’amante del papà, senza lui accanto, non farà troppe domande e per sarà un bene per tutti. Il loro incontro verrà interrotto da Deacon, che arriverà al momento opportuno e chiederà alla figlia di vedersi in un altro momento.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope rivela a Brooke e Liam che Deacon si è “fidanzato”

Hope sarà sconvolta dall’incontro appena avuto con Lina e quando tornerà a casa racconterà tutto a Brooke e Liam, che ancora sono impegnati a discutere su come la questione Douglas influirà sul futuro di entrambi e sulla loro famiglia. I due sono stati raggiunti pure da Ridge, che sarà l’unico a non mostrare alcun interesse verso lo Sharpe e la sua nuova fiamma. Del resto il Forrester è appena tornato da Il Giardino, dove è passato alle maniere forti con il suo rivale, intimandogli di stare lontano dalla sua famiglia e dalle sue proprietà.

