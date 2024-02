Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 febbraio 2024 - Bill avrà le idee molto chiare su come comportarsi con Brooke. Lo Spencer rivelerà a Liam di essere pronto a tornare alla carica con la Logan, ora che ha la certezza che tra lei e Ridge sia tutto finito e che il Forrester stia amoreggiando con Taylor. Liam chiederà al padre di non esagerare ma lui si recherà davvero dalla Logan, pronto a chiederle di tornare insieme. La reazione della madre di Hope sarà la stessa avuta con Deacon. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2024

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 febbraio 2024 - a trovare la lettera minatoria che la figlia di Sermin ha indirizzato ad Hakan non sarà quest'ultimo, bensì Zuleyha. L'ex sarta chiede spiegazioni al Gumusoglu, il quale si affretta a rifilarle l'ennesima bugia pur di non farsi stanare. Hakan le dice che, in realtà, si tratta di una missiva d'amore che ha ricevuto da parte di una donna con cui aveva avuto una relazione quando era a Beirut. Nel mentre, però, Fikret, certo che Vahap non stesse mentendo, chiede all'Altun di fidarsi: secondo lui è vero che Mehmet Kara ed Hakan Gumusoglu sono la stessa persona. A chi crederà la signora?

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 febbraio 2024 - Jimena sconvolgerà Manuel rivelandogli una grande novità. La ragazza confesserà al marito di essere incinta e di essere felice di avere finalmente un figlio da lui, che risolverà – ne è certa – tutte le loro fratture. Il marchese rimarrà senza parole e non saprà se essere felice di diventare padre o sentirsi ancora più legato a una donna che non ama. Intanto Jana rivelerà a Curro di aver visto Don Lorenzo e la Baronessa baciarsi e di avere la sensazione, molto forte, che i due stiano insieme e che stiano tramando qualcosa. Qui la trama completa de La Promessa.

