Anticipazioni TV

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 26 febbraio 2024 alle ore 16.40 su Canale5, Jimena sconvolgerà Manuel rivelandogli una grande novità. La ragazza confesserà al marito di essere incinta e di essere felice di avere finalmente un figlio da lui, che risolverà – ne è certa – tutte le loro fratture. Il marchese rimarrà senza parole e non saprà se essere felice di diventare padre o sentirsi ancora più legato a una donna che non ama. Intanto Jana rivelerà a Curro di aver visto Don Lorenzo e la Baronessa baciarsi e di avere la sensazione, molto forte, che i due stiano insieme e che stiano tramando qualcosa.

Anticipazioni La Promessa: Manuel pronto a lasciare la tenuta ma…

Manuel ha deciso di andarsene dalla tenuta e di seguire Don Pedro in Italia, per dedicarsi al suo progetto sul volo. Il ragazzo ha confessato a Catalina le sue intenzioni e la sorella, benché sconvolta e triste per la sua partenza, ha incoraggiato il fratello a seguire le sue passioni e il suo cuore, consapevole di quanto possa essere terribile stare accanto a una donna falsa e bugiarda come Jimena. Manuel dovrà però rivedere i suoi piani. Sì perché sua moglie avrà qualcosa da dirgli, che lo terrà incollato ancora a lei. Sarà una rivelazione sconvolgente per tutti.

La Promessa Anticipazioni: Jimena rivela a Manuel di essere incinta

Manuel dovrà rinunciare al suo viaggio in Italia e non potrà fuggire dalla moglie a causa di una rivelazione sconvolgente. Jimena gli riferirà di essere incinta. La ragazza sarà felicissima di aspettare un figlio da lui e sarà convinta che questo li terrà uniti per sempre ma soprattutto riuscirà a sanare le loro fratture. Il marchese non potrà negare di essere contento di diventare padre ma avrà paura che questa novità scateni nuovi drammi nella sua vita, legata purtroppo a una donna che non ama e che si è rivelata capace di mentirgli pur di tenerlo accanto a sé.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana confessa a Curro di aver visto il bacio tra Lorenzo ed Elisa

Jana scoprirà molto presto che Jimena e Manuel aspettano un figlio ma prima sarà lei a fare una rivelazione molto importante a Curro. La ragazza confesserà al fratello di aver visto Don Lorenzo ed Elisa baciarsi. È lei quindi il misterioso “guardone” che ha scoperto il segreto dei due nobili e che i due cercano. La cameriera sarà certa che il patrigno di Curro e la Baronessa stiano nascondendo qualcosa e che siano in combutta da tempo. Cosa succederà ora? Lei e il giovane conte faranno qualcosa o almeno indagheranno?

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.