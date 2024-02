Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 febbraio 2024: Brooke rifiuta Bill. Neanche lui avrà il suo cuore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Bill tornerà all'attacco con Brooke ma lei non intenderà cedere alle sue lusinghe.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 26 febbraio 2024 alle ore 13.45, Bill avrà le idee molto chiare su come comportarsi con Brooke. Lo Spencer rivelerà a Liam di essere pronto a tornare alla carica con la Logan, ora che ha la certezza che tra lei e Ridge sia tutto finito e che il Forrester stia amoreggiando con Taylor. Liam chiederà al padre di non esagerare ma lui si recherà davvero dalla Logan, pronto a chiederle di tornare insieme. La reazione della madre di Hope sarà la stessa avuta con Deacon.

Anticipazioni Beautiful: Bill sicuro di riconquistare Brooke

Bill è pronto a tornare alla carica con Brooke ed è persino convinto che la Logan accetterà di tornare accanto a lui. Lo Spencer è certo di essere lui la persona giusta per la madre di Hope e non certamente Deacon, che intanto le ha chiesto di sposarlo. Il magnate informerà il figlio di avere in mente di presentarsi dalla sua ex moglie e di riportarla da lui una volta per tutte. Liam cercherà di fargli capire che non deve esagerare nonostante si abbia ormai la sicurezza che Ridge sia tornato con Taylor e che i due stiano amoreggiando nella casa al mare che la Hayes ha ricomprato da Wyatt.

Beautiful Anticipazioni: Bill chiede a Brooke di tornare insieme

Bill si presenterà a casa di Brooke e andrà subito al punto: è tornato per restare nella sua vita. La Logan gli dirà, senza peli sulla lingua, che Katie ha sempre avuto ragione sul suo conto e che faceva bene a non fidarsi più di lui, visto che appena Ridge se n’è andato, è tornato alla carica. Bill cercherà di spiegarsi meglio e le dirà di aver provato sino all’ultimo a salvare il suo rapporto con la madre di Will ma visto che non ci sono chance per loro, è tempo che lui ritorni dal suo primo e vero amore. La bionda non sarà per nulla contenta di questa proposta e gli confermerà di non avere alcuna intenzione di cominciare una vita con un altro uomo che non sia Ridge.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope vuole Deacon accanto a sua madre

Mentre Bill cercherà di convincere Brooke a dar loro un’altra possibilità, allo chalet Liam racconterà a Hope e Deacon che suo padre è tornato all’attacco. La piccola Logan riferirà al marito di non avere alcuna intenzione di vedere sua madre soffrire di nuovo e di credere che l’unico uomo in grado di renderla felice, amandola davvero, sia Deacon, il suo papà. Se Brooke si risposerà sarà con lui, anche se ha rifiutato la sua proposta di matrimonio. Intanto Taylor e Ridge continueranno a passare dei dolci momenti insieme nella casa al mare. La Hayes confermerà al compagno di non voler affrettare i tempi e di volergli lasciare il giusto spazio per lenire le ferite create dal suo matrimonio fallito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 febbraio al 2 marzo 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.