Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 gennaio 2024 - Ridge non perderà la speranza di chiarire con Brooke. Il Forrester sarà certo che, affrontando faccia a faccia la moglie, lei gli confesserà tutto e risolveranno insieme queste incomprensioni. Thomas continuerà a spronare il padre affinché lui stia dalla sua parte e non giustifichi, anche stavolta, le azioni della Logan. Intanto Brooke, a colloquio con Hope, la metterà ancora in guardia da Thomas. Peccato che quella a essere in pericolo sia lei e che nemmeno lo sospetti. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 27 gennaio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 26 gennaio 2024 - vedremo che alla Villa è calato il silenzio. Tutti i dipendenti sono sconvolti: non è trascorso molto tempo da quando hanno dovuto dire addio alla loro signora, Hunkar, ed ora devono dire addio anche a Demir, il loro signore. Avevano sperato fino all'ultimo che lo Yaman fosse ancora vivo, ma adesso hanno capito che si stavano soltanto illudendo. Intanto, Lufiye e Fikret stanno organizzando una veglia funebre in suo onore, mentre la vedova sta pensando al funerale. Zuleyha, tanto addolorata quanto adirata con il defunto marito, preferisce una cerimonia più modesta. Sermin, invece, anziché piangere lo Yaman, sta rimproverando Betul, colpevole di non averle ancora sistemate...Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 22 al 28 gennaio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 gennaio 2024 - Maria prenderà coraggio e cercherà di parlare con Salvador del loro matrimonio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, piuttosto turbata dal ritorno del suo fidanzato, che credeva morto, tenterà di chiarire con lui quello che è successo durante la sua assenza. Riusciranno i due ragazzi a risolvere i loro problemi? E Lope che ruolo avrà in questa storia? Riuscirà a dimenticare il suo amore per la bella Fernandez? Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 22 al 26 gennaio 2024.