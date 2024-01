La Promessa Anticipazioni 26 gennaio 2024: Maria è pronta a sposarsi?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Maria troverà il coraggio di parlare con Salvador del loro matrimonio.

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Maria prenderà coraggio e cercherà di parlare con Salvador del loro matrimonio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, piuttosto turbata dal ritorno del suo fidanzato, che credeva morto, tenterà di chiarire con lui quello che è successo durante la sua assenza. Riusciranno i due ragazzi a risolvere i loro problemi? E Lope che ruolo avrà in questa storia? Riuscirà a dimenticare il suo amore per la bella Fernandez?

Anticipazioni La Promessa: Salvador cerca di riprendere la sua vita di prima

Salvador è vivo ed è tornato alla tenuta. Il ragazzo è sopravvissuto alla guerra e miracolosamente è riuscito a fare di nuovo capolino a La Promessa. Tutti sono rimasti sconvolti dal suo ritorno, soprattutto dopo le notizie che lo davano morto. A rimanere senza parole sono stati soprattutto Maria e Lope, che – in sua assenza – si sono avvicinati tantissimo. Salvador sta cercando di recuperare la vita di prima ma non è facile, visto gli orrori che ha affrontato durante la guerra e si è reso anche conto che le cose, tra lui e la sua fidanzata, non sono più le stesse.

La Promessa Anticipazioni: Maria indecisa. Deve sposare Salvador?

Maria ha sperato sino all’ultimo che Salvador fosse vivo ma le ultime notizie, che davano per certa la morte del ragazzo, l’avevano convinta a tentare di voltare pagina. La ragazza si trova ora in grande difficoltà, soprattutto perché – durante l’assenza del fidanzato – ha cominciato a provare dei sentimenti per Lope e non solo di grande amicizia. Insomma Maria si troverà a essere indecisa su quale sia l’uomo che le fa battere davvero il cuore e dovrà prendere una decisione, prima che sia troppo tardi.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Maria decide di parlare con Salvador

La difficile situazione in cui si è trovata Maria preoccupa tutte le sue amiche, da Jana a Teresa. Quest’ultima, memore di quanto successo tra lei e Mauro, spingerà la cameriera ad affrontare con il suo fidanzato la questione matrimonio. Maria le darà retta e prenderà coraggio per parlare con il ragazzo. Riusciranno a risolvere i loro problemi una volta per tutte? E Lope che ruolo avrà in questo momento? Riuscirà a dimenticare Maria e a farsi da parte?

