La Promessa Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024: Manuel non cede ai ricatti di Jimena mentre Jana si vendica di Petra!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 22 al 26 gennaio 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, torna nel suo consueto orario. Sarà trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 22 gennaio 2024

Tra Manuel e Jimena le cose non vanno per nulla bene. La tensione è altissima. Il Lujan discute con la moglie. Il marchesino di è rifiutato di accompagnare la consorte a fare spese e per la ragazza è stato un vero affronto. Manuel ha però necessità di recarsi a Puebla de Tera per svolgere alcune commissioni per la tenuta e nonostante i ricatti di Jimena – che minaccia di ritirare fuori la lettera – decide di svolgere quanto da lui previsto, senza farsi spaventare. Parte quindi lasciando da sola la furente brunetta. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 22 gennaio 2024

Puntata di Martedì 23 gennaio 2024

Con Manuel lontano dalla tenuta, Jimena decide di assumere la direzione della proprietà, scalzando Martina, che a sua volta stava aiutando Catalina. La nipote di Don Alonso non gradisce le interferenze di Jimena e si sente sempre più messa da parte nella famiglia. Per fortuna c’è Curro, al quale può raccontare tutto e con il quale può confidarsi. I due sono sempre più vicini. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 23 gennaio 2024

Puntata di Mercoledì 24 gennaio 2024

Con Cruz ricoverata in manicomio e con Elisa e Lorenzo vincitori, Don Alonso si sente sempre più in balia degli eventi. Per salvare la tenuta e la reputazione della sua famiglia è dovuto persino scendere a patti con suo cognato, cosa che aveva giurato di non fare. Ma le cose si sono messe talmente male da doverlo purtroppo fare. Don Romulo, da sempre fido collaboratore del marchese, cerca di rincuorarlo e di spronarlo a combattere. Tutto si sistemerà. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 24 gennaio 2024

Puntata di Giovedì 25 gennaio 2024

Simona e Candela ricevono finalmente le prime lezioni di scrittura e lettura. A impartirgliele è Mauro, che si impegna affinché le due cuoche siano contente. Ma il suo compito si rivela più arduo del previsto. Jana può finalmente prendersi una piccola vendetta nei confronti di Petra, ora che la donna ha perso la protezione di Cruz ed è diventata una semplice domestica. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 25 gennaio 2024

Puntata di Venerdì 26 gennaio 2024

Spinta da Teresa, che la vuole vedere serena, Maria Fernandez si decide a parlare con Salvador della loro relazione e del loro matrimonio, rimasto in sospeso a causa della partenza del ragazzo per il fronte. I due giovani riusciranno a risolvere i loro problemi? Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 26 gennaio 2024

