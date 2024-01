Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 gennaio 2024: Ridge non si arrende e dà a Brooke un'altra possibilià!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Ridge darà a Brooke un'altra chance per dirgli la verità. Il Forrester non si rassegnerà a credere che la moglie lo abbia tradito e gli abbia mentito.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 26 gennaio 2024, alle ore 13.45, Ridge non perderà la speranza di chiarire con Brooke. Il Forrester sarà certo che, affrontando faccia a faccia la moglie, lei gli confesserà tutto e risolveranno insieme queste incomprensioni. Thomas continuerà a spronare il padre affinché lui stia dalla sua parte e non giustifichi, anche stavolta, le azioni della Logan. Intanto Brooke, a colloquio con Hope, la metterà ancora in guardia da Thomas. Peccato che quella a essere in pericolo sia lei e che nemmeno lo sospetti.

Anticipazioni Beautiful: Ridge pronto a dare un’altra chance a Brooke

La scoperta che Brooke abbia davvero chiamato i servizi sociali ha sconvolto Ridge. Né lui né Thomas hanno più dubbi; la voce della registrazione appartiene alla Logan. Thomas è furioso e accusa la matrigna di averlo pugnalato alle spalle, nel modo più subdolo possibile ma suo padre non sembra essere così arrabbiato come lui. Ridge sarà infatti convinto che Brooke gli darà presto una spiegazione. Allo stilista non è certamente piaciuta l’azione della moglie ma quello che gli ha dato più fastidio è che gli abbia mentito e abbia negato di aver fatto la telefonata alla tutela dei minori. Ridge si convincerà però che, una volta che sarà faccia a faccia con lei, la sua consorte non sarà più in grado di negare nulla.

Beautiful Anticipazioni: Ridge pronto ad affrontare Brooke

Ridge ribadirà al figlio di essere sicuro che le cose si sistemeranno. Non è certo felice per quello che è successo ma Brooke si scuserà con lui sia per quanto combinato sia per avergli detto una bugia. Il Forrester ne sarà convinto e per questo si avvierà verso la sua casa, per parlarle faccia a faccia. Le lascerà rivelare tutto, senza perdere la pazienza. Thomas non ne sarà per nulla felice. Possibile che suo padre continui a stare dalla parte di sua moglie, nonostante un simile tradimento. Per il giovane sarà una delusione e penserà che sia proprio arrivato il momento di liberarsi per sempre della sua matrigna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope stanca dei consigli di Brooke

Liam e Brooke sono in ansia per Hope e sono diventati assillanti. La ragazza sarà piuttosto stanca di sentire sia suo marito che sua madre, ribadirle di stare attenta a Thomas. Per lei le cose potrebbero essere risolte senza così tanta ansia e senza così tanta pressione. Sì certo, il Forrester dovrebbe stare attento ai coltelli ma non ha di certo avuto cattive intenzioni. Hope ne sarà convinta ma Brooke continuerà a martellare. La Logan senior tornerà a mettere in guardia la figlia dal suo ex e ignorerà invece di essere lei quella in pericolo. Presto una terribile vendetta si abbatterà su di lei.

