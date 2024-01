Beautiful Anticipazioni Puntate dal 22 al 27 gennaio 2024: Ridge senza parole. Brooke ha denunciato Thomas!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 22 al 27 gennaio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 22 al 27 gennaio 2024, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio della Soap:

Puntata in onda Lunedì 22 gennaio 2024

Ridge è sconvolto da quello che è appena successo alla Villa e corre a chiedere a Brooke se sia stata lei a chiamare i Servizi Sociali, come aveva minacciato di fare. La Logan nega di aver pugnalato alle spalle in questo modo sia Thomas sia suo marito. Il Forrester junior è però convinto che la sua matrigna c’entri qualcosa e invita suo padre a non fidarsi e a indagare insieme a lui. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 22 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 23 gennaio 2024

Taylor è disillusa che tra lei e Ridge possa esserci di nuovo amore. La Hayes è stanca dei tira e molla con l’ex marito, di cui è ancora innamorata. Steffy cerca di tirarle su il morale e di evitare che prenda il primo aereo e lasci di nuovo Los Angeles. La ragazza le propone di allontanarsi insieme per qualche giorno di relax, loro due sole, e la invita a partire per Aspen, nella grande casa di Bill. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Beautiful del 23 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 24 gennaio 2023

Ridge dà retta a Thomas e decide di indagare su Brooke. Suo figlio si mette in contatto con un vecchio amico, che lavora nei servizi sociali e lo convince a condividergli la chiamata che hanno ricevuto su Douglas. Padre e figlio ottengono la registrazione e scoprono che è stata Brooke a chiamare la tutela dei minori, per prendersi la sua vendetta e per riportare il nipote a casa. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 24 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 25 gennaio 2023

Ridge non sa come spiegarsi come Brooke abbia potuto fare una cosa simile e gli abbia, soprattutto, mentito. Tutti nella famiglia Forrester scoprono cosa ha combinato Brooke e Steffy sprona sua madre a non rinunciare all’ex marito, non ora che la Logan sembra essere in svantaggio. Liam intanto ha di nuovo un colloquio con sua suocera e si chiede chi possa aver chiamato i servizi sociali. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 25 gennaio 2024

Puntata in onda Venerdì 26 gennaio 2023

Taylor non intende più soffrire per Ridge e nonostante la posizione di Brooke si sia aggravata e il matrimonio con Ridge possa vacillare in maniera definitiva, decide di accogliere la proposta di Steffy e di partire per Aspen. Le due fanno le valigie, con la scusa di valutare l’acquisto della bella Villa di Bill, che tanto piace alla Forrester. Thomas intanto spinge suo padre a mettere un punto con sua moglie, dopo quello che ha fatto alla loro famiglia. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 26 gennaio 2024

Puntata in onda Sabato 27 gennaio 2023

Ridge continua a dare fiducia a Brooke e spera che la moglie confessi quello che ha fatto e si giustifichi. Brooke, che non sa minimamente quello che sta succedendo e che la riguarda in prima persona, cerca di convincere Hope a non dare credito a Thomas, sempre bugiardo e manipolatore come un tempo. Leggi le Anticipazioni complete di Beautiful del 27 gennaio 2024

