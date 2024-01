Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 gennaio 2024 - Liam e Brooke continueranno a illudersi di dover proteggere Hope da Thomas. I due non si renderanno conto che a essere davvero in pericolo non sarà la piccola Logan quanto sua madre. Sarà infatti Brooke a doversi difendere da accuse pesantissime che fioccheranno contro di lei e per cui sembrerà non avere scampo. Per la bionda sta per arrivare una vendetta terribile e a orchestrarla sarà Thomas. Intanto Steffy proseguirà nel rincuorare Taylor, sempre più in difficoltà e desiderosa di lasciare Los Angeles. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 24 gennaio 2024 - per tutta Cukurova non si fa che parlare di ciò che è appena accaduto a Zuleyha, la quale era stata portata via dalla gendarmeria poiché doveva essere interrogata in quanto sospettata dell'omicidio della Kahraman. Secondo i più sarebbe stato il misterioso Hakan a fare una soffiata, nel tentativo d'incastrare l'Altun. In verità, nessuno lo sa ma è stato proprio lui, sempre sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, a ripulire l'arma del delitto affinché non venissero trovate le impronte dell'amata. Infatti, il Gumusoglu è sempre più innamorato di Zuleyha... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 gennaio 2024 - Don Alonso faticherà a riprendersi dagli eventi che si sono abbattuti sulla sua vita. Il marchese si sentirà in balia del fato e solo Don Romulo, al suo servizio da tanti anni e suo fedele servitore, riuscirà a fargli tornare il sorriso. Il maggiordomo tenterà di infondergli coraggio e di dirgli che presto le cose andranno per il meglio, per tutti. Qui la trama completa de La Promessa.

