La Promessa Anticipazioni 24 gennaio 2024: Don Alonso ko! Si riprenderà?

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 24 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Romulo sostiene Don Alonso, in crisi dopo tutti i cambiamenti che la sua famiglia ha dovuto affrontare.

Le Anticipazioni de La Promessa in onda su Canale5 il 24 gennaio 2024, alle ore 16.40, ci rivelano che Don Alonso faticherà a riprendersi dagli eventi che si sono abbattuti sulla sua vita. Il marchese si sentirà in balia del fato e solo Don Romulo, al suo servizio da tanti anni e suo fedele servitore, riuscirà a fargli tornare il sorriso. Il maggiordomo tenterà di infondergli coraggio e di dirgli che presto le cose andranno per il meglio, per tutti.

Anticipazioni La Promessa: La tenuta è nel Caos

A La Promessa è successo di tutto e di certo non si può dire che stia regnando la pace. Don Alonso ha affrontato diversi problemi, uno dopo l’altro, e anche grandi cambiamenti. Prima la morte del suo primogenito, poi l’amnesia dell’altro suo figlio maschio, poi l’arrivo di Elisa, nuova erede del Barone. A corollario di tutto questo la bancarotta e la partenza di Cruz per il manicomio. Tutte grandi prove che hanno segnato nel profondo il marchese e che lo hanno abbattuto.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso in crisi

Don Alonso ha dovuto cedere alle richieste di Elisa ed è quindi stato costretto ad accompagnare Cruz in manicomio, per evitare che la Grazalema la denunciasse. Il marchese ha superato anche questa volta il pericolo dello scandalo ma ha anche firmato con Lorenzo un accordo per un prestito. Per un uomo orgoglioso come lui non è stato facile e non sarà facile nemmeno adesso. Alonso sa di poter contare su due persone, dedite alla tenuta ma soprattutto molto affezionate a lui. Da una parte c’è sua figlia Catalina, la più capace tra i suoi figli a gestire le questioni economiche ma donna e quindi per l’epoca non designata come sua erede. Dall’altra c’è il fidato Don Romulo, il maggiordomo a lui sempre fedele.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Don Romulo incoraggia Don Alonso

Tra Don Romulo e Don Alonso c’è sempre stato un fortissimo rapporto. Per questo motivo il maggiordomo ha deciso di rimanere alla tenuta nonostante l’arrivo di Don Gregorio. Il senso di lealtà che ha per la famiglia Lujan è innegabile e impareggiabile e anche questa volta dimostrerà il suo attaccamento ai marchesi. Romulo cercherà di tirar su il morale ad Alonso e tenterà di incoraggiarlo affinché non si perda d’animo e non smetta di combattere per salvare le sue terre. Le sue parole saranno un balsamo lenitivo per l’anima del padre di Manuel, che non si lascerà travolgere dagli eventi.

