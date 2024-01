Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 gennaio 2024: Liam e Brooke in ansia per Hope... ma non è lei a essere in pericolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 24 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Liam e Brooke saranno ancora preoccupati per Hope ma non è la piccola Logan a essere in pericolo!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 24 gennaio 2024, alle ore 13.45, Liam e Brooke continueranno a illudersi di dover proteggere Hope da Thomas. I due non si renderanno conto che a essere davvero in pericolo non sarà la piccola Logan quanto sua madre. Sarà infatti Brooke a doversi difendere da accuse pesantissime che fioccheranno contro di lei e per cui sembrerà non avere scampo. Per la bionda sta per arrivare una vendetta terribile e a orchestrarla sarà Thomas. Intanto Steffy proseguirà nel rincuorare Taylor, sempre più in difficoltà e desiderosa di lasciare Los Angeles.

Anticipazioni Beautiful: Liam e Brooke preoccupati per Hope ma…

Brooke è ancora sconvolta da quello che è successo con Thomas e la chiamata di Ridge l’ha messa ancora di più sull’attenti. Qualcuno, e certo non lei, ha chiamato i servizi sociali per denunciare Thomas e accusarlo di maltrattare Douglas. La situazione sta sfuggendo a tutti di mano e la sua preoccupazione va a Hope, totalmente coinvolta in tutto questo. Liam sarà completamente d’accordo con lei. Anche lo Spencer sarà molto in ansia per quanto sta accadendo e cercherà di fare squadra con la suocera, affinché insieme trovino il modo per convincere Hope a guardarsi le spalle. Peccato che quella in pericolo, in questo momento, non sia la piccola Logan.

Beautiful Anticipazioni: Thomas convince Ridge a indagare su Brooke

A doversi guardare le spalle dai propri nemici è Brooke. La Logan sta per finire in un vortice inarrestabile di bugie e tradimenti, che la porterà a dover fare i conti con suo marito. Ridge l’ha interrogata per accertarsi che non sia stata lei a chiamare i servizi sociali e lei gli ha confermato di non saperne nulla anzi di essere sconvolta quando lui. Thomas ha però picchiato duro sin dall’inizio e continuerà a spingere il padre a non credere alle parole della sua consorte e di dare invece credito a lui. Il ragazzo spingerà il papà a indagare a fondo su quanto accaduto e a procurarsi la registrazione della chiamata alla tutela dei minori, per sapere chi abbia fatto la terribile e ignominiosa telefonata. Lo stilista finirà per dare retta al suo primogenito e i risultati saranno devastanti per tutti.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy combatte per proteggere Taylor

Taylor vuole andarsene. La Hayes non sopporta più il tira e molla con Ridge e non vuole più essere illusa dalle parole dell’ex marito, che un giorno dice di amare lei e di voler stare con lei e il giorno seguente è invece di nuovo tra le braccia di Brooke. È una situazione che dura ormai da anni ed è diventata insostenibile. Per questo motivo la dottoressa ribadirà a Steffy di voler prendere il primo aereo per lasciare Los Angeles e tutta la sofferenza che questa città sembra destinata a regalarle. Sua figlia cercherà però di convincerla a non gettare la spugna. Secondo lei, i suoi genitori hanno ancora speranza di riunirsi.

