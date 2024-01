Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 gennaio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 gennaio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 gennaio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 gennaio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 gennaio 2024 - Steffy sarà molto preoccupata per la mamma. Taylor le rivelerà di volersi allontanare da Los Angeles, delusa dal comportamento di Ridge. La Hayes non vuole più combattere contro i mulini a vento e crede che il suo ritorno a casa, alla fine, sia stato un errore. La figlia tenterà di rincuorarla come può e le proporrà di seguirla ad Aspen per qualche giorno, per schiarirsi le idee. Intanto Ridge rivelerà a Thomas che Brooke ha negato di aver chiamato i servizi sociali ma il giovane Forrester non crederà a quello che la sua matrigna ha detto e inviterà suo padre a fare attenzione. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 gennaio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 23 gennaio 2024 - Fikret sa che è soltanto questione di giorni: scopriranno che le impronte sull'arma del delitto sono quelle dell'Altun, e lei verrà inevitabilmente arrestata con l'accusa di omicidio. Il rosso insiste nel consigliarle di scappare il prima possibile. Nel mentre, però, Lutfiye ha un altro suggerimento da darle. Secondo la donna la cosa migliore sarebbe mantenere la calma e rilasciare una dichiarazione spontanea. Zuleyha decide di dare ascolto a Lutfiye, e così poco dopo viene portata via dai gendarmi. Intanto, Betul, infida come al solito, sta dicendo al procuratore di aver sentito la signora confessare di aver tolto la vita all'ex amante di Demir... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 gennaio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 gennaio 2024 - Manuel lascerà Jimena da sola alla tenuta e lei ne approfitterà immediatamente per prendersi una piccola rivincita. La marchesa deciderà di assumere la direzione della proprietà scalzando Martina. La nipote di Don Alonso, che si troverà a dover fare un passo indietro, sfogherà il suo risentimento con Curro. I due ragazzi saranno sempre più vicini e sarà chiaro che tra loro c’è grande sintonia. Che sia in arrivo una grande storia d’amore? Qui la trama completa de La Promessa.

