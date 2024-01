La Promessa Anticipazioni 23 gennaio 2024: Martina e Curro sempre più vicini. Sarà amore?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 23 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Martina e Curro sempre più intimi. Tra loro nascerà, o è già nato, l'amore? Intanto Jimena prenderà in mano la gestione della proprietà.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 23 gennaio 2024, alle ore 16.45, Manuel lascerà Jimena da sola alla tenuta e lei ne approfitterà immediatamente per prendersi una piccola rivincita. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa deciderà di assumere la direzione della proprietà scalzando Martina. La nipote di Don Alonso, che si troverà a dover fare un passo indietro, sfogherà il suo risentimento con Curro. I due ragazzi saranno sempre più vicini e sarà chiaro che tra loro c’è grande sintonia. Che sia in arrivo una grande storia d’amore?

Anticipazioni La Promessa: Jimena prende il controllo della tenuta

Manuel si è ribellato a Jimena e ha deciso di recarsi a Puebla De Tera nonostante le richieste della moglie. La marchesa, rimasta sola alla tenuta, deciderà di prendersi la sua vendetta personale. Approfittando dell’assenza del marito ma soprattutto di Cruz, prenderà il controllo della proprietà. Jimena darà ordini a destra e a manca, finendo per scalzare la povera Martina, che per aiutare Catalina, aveva preso su di sé l’incarico di gestire il personale.

La Promessa Anticipazioni: Martina delusa da Jimena

Martina si è prodigata per dare una mano a Catalina nella gestione della tenuta. Con Cruz fuori gioco, alla primogenita di Don Alonso toccava la gestione della tenuta e del personale. Ma sappiamo bene che Catalina è più attenta agli affari de La Promessa più che alla gestione interna della magione. Martina dovrà però fare spazio a Jimena, che comincerà a spadroneggiare, in quanto moglie dell’erede di Don Alonso. La cosa non farà piacere a nessuno, soprattutto alla bella figlia di Don Fernando.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina e Curro sempre più intimi

Martina dovrà farsi da parte e ci rimarrà molto male. Il comportamento di Jimena sarà molto fastidioso ma lei non potrà farci nulla; in quanto moglie di Manuel, ha tutto il diritto di gestire la proprietà. Martina troverà consolazione in Curro, che la sosterrà in questo momento umiliante. I due ragazzi saranno sempre più uniti e si capirà che tra loro è nato un bel sentimento, che presto potrebbe sfociare in un grande amore. Ma la loro unione piacerà ai marchesi o verrà osteggiata?

