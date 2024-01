Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 gennaio 2024: Taylor vuole andarsene. Steffy cerca di fermarla!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 gennaio 2024 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor vuole lasciare Los Angeles delusa dal comportamento di Ridge. Steffy cercherà di farle cambiare idea.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 gennaio 2024, alle ore 13.45, Steffy sarà molto preoccupata per la mamma. Taylor le rivelerà di volersi allontanare da Los Angeles, delusa dal comportamento di Ridge. La Hayes non vuole più combattere contro i mulini a vento e crede che il suo ritorno a casa, alla fine, sia stato un errore. La figlia tenterà di rincuorarla come può e le proporrà di seguirla ad Aspen per qualche giorno, per schiarirsi le idee. Intanto Ridge rivelerà a Thomas che Brooke ha negato di aver chiamato i servizi sociali ma il giovane Forrester non crederà a quello che la sua matrigna ha detto e inviterà suo padre a fare attenzione.

Anticipazioni Beautiful: Taylor vuole andarsene

Il comportamento di Ridge ha messo Taylor in grande difficoltà. Il Forrester le ha confessato di voler tornare da lei ma alla fine non l’ha fatto e anzi è ancora accanto da Brooke. Questo tira e molla, di cui lei è veterana, l’ha stancata. Per questo motivo è pronta a partire e lasciare Los Angeles. La Hayes riferirà alla figlia di voler partire il prima possibile e Steffy, preoccupata per lei, cercherà di convincerla a non farlo. La giovane le offrirà una soluzione, temporanea, per schiarirsi le idee.

Beautiful Anticipazioni: Taylor se ne andrà?

Steffy non vorrà che sua madre parta e la lasci di nuovo sola. La ragazza è convinta che lei e suo padre abbiano ancora tanto da dirsi e che non debba gettare la spugna ora. Ma Taylor sembrerà risoluta a non voler continuare una storia che ormai dura da più di trent’anni. Ridge sarà sempre indeciso tra lei e Brooke e questa cosa non cambierà mai. La Forrester le proporrà di partire per Aspen e di passare dei giorni, loro due solo, in montagna. La giovane sarà convinta che così, la sua mamma, si schiarirà le idee.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas sprona Ridge a non fidarsi di Brooke

Ridge ha interrogato Brooke per sapere se avesse chiamato lei i servizi sociali. La Logan ha negato con tutte le forze di aver fatto una cosa simile ma Thomas non ci ha creduto. Il ragazzo spronerà suo padre a non dare credito alle parole della moglie e a credere invece a lui, che è sicuro sia stata la sua matrigna, decisa a vendicarsi di lui. Ridge prometterà di indagare con lui e Thomas avrà un’idea per trovare una prova che confermi la sua teoria.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.