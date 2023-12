Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 21 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 dicembre - Sheila tornerà a fare molta paura. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter, dopo essersi intrufolata a casa di Steffy, prenderà in braccio Hayes. La rossa dichiarerà il suo intento e giurerà che molto presto farà parte della famiglia di suo figlio, costi quel che costi. Intanto alla Forrester, continuerà la guerra tra Brooke e Taylor. Le due donne non avranno più peli sulla lingua e il loro scontro diventerà sempre più spiacevole. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 dicembre - Demir sa di avere poche speranza, ma è determinato ad uscire il prima possibile di prigione: la famiglia ha bisogno di lui. Infatti, oltre ad Umit, c'è nuovo nemico da fronteggiare, Hakan. Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira, mentre lo Yaman si rifiuta, perché vuole tornare da Zuleyha e dai figlioletti. Quando l'imprenditore riesce a rincasare, la tenuta viene presa d’assalto da un gruppo di uomini armati... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 dicembre 2023 - Catalina sarà furiosa contro Jimena. La ragazza sarà convinta che sia stata sua cognata a spingere Segismondo a corteggiarla e vorrà mettere in chiaro con lei, che mai e poi mai dovrà permettersi di intromettersi nella sua vita privata. Scoperta e senza tante scuse, la marchesina cercherà di scusarsi, dicendo di aver pensato al bene di sua cognata e a quello della famiglia di cui ora fa parte. Non basterà per calmare Catalina, che le avrà ormai dichiarato guerra. Qui la trama completa de La Promessa.

