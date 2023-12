Terra Amara Anticipazioni 21 dicembre 2023: Demir torna alla tenuta, ma la tragedia è dietro l'angolo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 21 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir evade e raggiunge Zuleyha alla villa, dove sta per accadere un evento terribile...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 21 dicembre 2023, alle 14:10, Demir sa di avere poche speranza, ma è determinato ad uscire il prima possibile di prigione: la famiglia ha bisogno di lui. Infatti, oltre ad Umit, c'è nuovo nemico da fronteggiare, Hakan. Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira, mentre lo Yaman si rifiuta, perché vuole tornare da Zuleyha e dai figlioletti. Quando l'imprenditore riesce a rincasare, la tenuta viene presa d’assalto da un gruppo di uomini armati...

Terra Amara Anticipazioni: Demir ringrazia Fikret!

Finalmente, il rapitore ha deciso di riconsegnare la piccola Leyla a mamma e papà. La bambina sta bene, e Zuleyha e Demir la stringono forte a loro, commossi. Questi ultimi tirano un sospiro di sollievo, ignari però che da un momento all'altro accadrà un'altra tragedia. Lo Yaman sta ringraziando pubblicamente tutti coloro i quali hanno partecipato alle ricerche, specialmente Fikret.

Terra Amara Anticipazioni: Demir in arresto!

Oltre a ringraziarlo davanti a tutti, l'imprenditore vuole anche dire pubblicamente che il nipote di Fekeli e Lutfiye è il fratello. D'ora in poi, Fikret sarà ufficialmente un membro della famiglia Yaman. Purtroppo, però, questo clima festoso viene bruscamente interrotto dall'irruzione dei gendarmi, giunti alla tenuta appositamente per arrestare Demir, accusato di aver ucciso Sevda.

Demir evade dal carcere, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 21 dicembre 2023

Il signore della villa è di nuovo dietro le sbarre. Lo Yaman sa che ha poche chance di tornare a piede libero, perché le prove che lo inchiodano per l'assassinio della cantante sono schiaccianti. Tuttavia, il giovane sa anche che deve ricongiungersi alla svelta con la propria famiglia, poiché sia Zuleyha che i bambini sono in grave pericolo: oltre ad Umit, c'è un'altra minaccia, ossia Hakan, l'ex socio assetato di vendetta. Fikret vuole aiutarlo ad evadere e a fuggire in Sira, ma Demir non ha nessuna intenzione di scappare. Non appena esce di prigione, quest'ultimo corre verso la tenuta, dove sta per arrivare un gruppo di uomini armati!

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, e domenica alle 21:20.