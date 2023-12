Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 dicembre 2023: Sheila si intrufola a casa di Steffy e prende in braccio Hayes!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila si intrufolerà a casa di Finn e prenderà in braccio Hayes. La Carter farà davvero molta paura...

Nella puntata di Beautiful in onda il 21 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Sheila tornerà a fare molta paura. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter, dopo essersi intrufolata a casa di Steffy, prenderà in braccio Hayes. La rossa dichiarerà il suo intento e giurerà che molto presto farà parte della famiglia di suo figlio, costi quel che costi. Intanto alla Forrester, continuerà la guerra tra Brooke e Taylor. Le due donne non avranno più peli sulla lingua e il loro scontro diventerà sempre più spiacevole.

Anticipazioni Beautiful: Sheila prende in braccio Hayes

Sheila sta tornando a fare paura. La Carter non ha intenzione di seguire i consigli di Deacon e di farsi da parte, per non mettere nessuno in pericolo. La rossa vuole riconquistare un posto nella vita di suo figlio e ci riuscirà, costi quel che costi. Per questo motivo si è ripresentata a casa di Steffy e stavolta vi si è intrufolata. Approfittando della distrazione di Finn, la rossa si è avvicinata alla culla di Hayes. Nella puntata del 21 dicembre 2023, la vedremo prendere in braccio il bambino, accarezzargli la testa con dolcezza e promettergli di tornare presto a trovarlo. Una dichiarazione, molto chiara, di intenti. Sheila Carter sarà pronta non solo a uscire allo scoperto ma anche a riprendersi la famiglia che vuole e deve avere.

Beautiful Anticipazioni: Brooke insulta Taylor e mette in dubbio le sue qualità di medico

Brooke sta punzecchiando Taylor e la Hayes sta rispondendo a tono alle provocazioni della sua antica rivale. Le due donne si sono incontrate e scontrate di nuovo, alla Forrester Creations e non si stanno risparmiando. La Logan ha picchiato duro e dopo aver ricordato alla nemica che Ridge è suo marito, le dirà di essere molto stupita che una psicologa non capisca il pericolo che la loro famiglia sta correndo, a causa delle ossessioni di suo figlio. Un attacco in piena regola alla professione di Taylor e alla sua capacità di essere obiettiva quando si tratta della sua prole.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor si difende dagli attacchi di Brooke

Taylor saprà rispondere a tono agli attacchi di Brooke e di certo non le mostrerà di non aver gradito le sue insinuazioni sulla sua abilità come psicologa. Le ribadirà di essere certa che Thomas sia cambiato e sia ormai guarito dalla sua pazzia e che meriti di stare con suo figlio. Hope ha avuto molto tempo da passare insieme a Douglas e senza che il Forrester potesse passarci anche solo un giorno. È tempo di rimettere le cose al loro posto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.