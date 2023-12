La Promessa Anticipazioni 21 dicembre 2023: Jimena non doveva farlo. Catalina è furiosa!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina se la prenderà con Jimena, colpevole di essersi intromessa nella sua vita, senza il suo permesso.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 21 dicembre 2023, alle ore 16.45, Catalina sarà furiosa contro Jimena. La ragazza sarà convinta che sia stata sua cognata a spingere Segismondo a corteggiarla e vorrà mettere in chiaro con lei, che mai e poi mai dovrà permettersi di intromettersi nella sua vita privata. Scoperta e senza tante scuse, la marchesina cercherà di scusarsi, dicendo di aver pensato al bene di sua cognata e a quello della famiglia di cui ora fa parte. Non basterà per calmare Catalina, che le avrà ormai dichiarato guerra.

Anticipazioni La Promessa: Tra Catalina e Jimena non corre buon sangue

Catalina ha capito perfettamente che Jimena sta approfittando della bontà di suo fratello e sta fingendo malori e crisi improvvise, solo per avere la sua attenzione. La marchesina ha gelato la cognata, nel vano tentativo di farla smettere ma non ha ottenuto altro che un atteggiamento inviperito e viziato. Tra Catalina e Jimena è ormai guerra aperta e il conflitto durerà per molto tempo. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che la moglie di Manuel arriverà a gesti completamente fuori controllo, furiosa e risentita dell’odio che la Lujan ha nei suoi confronti.

La Promessa Anticipazioni: Catalina furiosa contro Jimena… di nuovo

Catalina e Jimena avranno un altro scontro a causa del mazzo di fiori arrivato alla tenuta e indirizzato alla Lujan. La marchesina scoprirà che a mandarglielo è stato un certo Segismondo, una conoscenza di sua cognata e farà presto i suoi conti. Capirà che dietro questo corteggiamento c’è proprio la moglie di Manuel, che si è messa in mezzo in affari suoi privati. Catalina non ci vedrà più dalla rabbia e sbotterà completamente quando Jimena le dirà, candidamente, di aver pensato al suo futuro e a quello della loro famiglia.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jimena diventerà sempre più subdola

Con il proseguo delle puntate de La Promessa vedremo una Jimena sempre più scatenata. La donna diventerà un pericolo per tutti e persino per se stessa. Dopo il ritorno di Jana alla tenuta, la marchesina mostrerà di essere ancora più disposta a tutto pur di non far allontanare suo marito e finirà per fingere persino di essere incinta. Saranno momenti molto forti e Manuel si troverà con le spalle al muro. E le cose non si fermeranno qui, tanto che presto i Lujan cominceranno a temere che la loro nuora possa essere affetta da qualche disturbo mentale.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 dicembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.