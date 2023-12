Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 dicembre 2023: Demir è scomparso. È stato rapito oppure ucciso?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 18 al 23 dicembre 2023 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 18 dicembre 2023

Demir delega Betul, ma perché non sa che quest’ultima stia meditando vendetta contro di lui. Infatti, Betul vuole entrare in possesso dell’azienda di famiglia, fondata dal proprio nonno, Serafettin, insieme ad Adnan Yaman senior. In un secondo momento, si verifica un evento terribile: la piccola Leyla viene rapita. Secondo Zuleyha la responsabile è Umit. Sermin, allora, per volere dello Yaman, prende la dottoressa in ostaggio per farle vuotare il sacco.

Puntata in onda Martedì 19 dicembre 2023

La procura ha deciso di aprire un fascicolo su Demir, sospettato di aver ucciso Sevda. Intanto, però, il giovane sta portando avanti le indagini sul rapimento della piccola Leyla. Per fortuna, può contare sull'aiuto di Fikert, il quale dice al fratello che il vero responsabile potrebbe essere tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio socio del signore che vuole fargliela pagare, poiché Demir lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno.

Puntata in onda Mercoledì 20 dicembre 2023

Alla fine, il rapitore decide di far ritrovare la piccola Leyla ai suoi genitori. La bambina è sta bene, e Demir ringrazia tutti coloro i quali hanno partecipato alle ricerche. Inoltre, il giovane dichiara pubblicamente che Fikret è suo fratello, e che dovrà essere considerato uno Yaman. Dopodiché, i gendarmi fanno irruzione per arrestare Demir, sospettato di aver ammazzato Sevda. Gli indizi contro di lui sono schiaccianti.

Puntata in onda Giovedì 21 dicembre 2023

Demir sa di avere poche speranza, ma è determinato ad uscire il prima possibile di prigione: la famiglia ha bisogno di lui. Infatti, oltre ad Umit, c'è nuovo nemico da fronteggiare, Hakan. Fikret escogita un piano per farlo evadere e fuggire in Sira, mentre lo Yaman si rifiuta, perché vuole tornare da Zuleyha e dai figlioletti. Quando l'imprenditore riesce a rincasare, la tenuta viene presa d’assalto da un gruppo di uomini armati.

Puntata in onda Venerdì 22 dicembre 2023

Zuleyha è in preda al panico. Dopo l'assalto del gruppo di uomini armati, Demir è scomparso. La giovane teme che sia stato rapito dai malviventi. Intanto, Saniye e Gaffur sono in attesa che la piccola Uzum, ferita da un colpo di pistola, si risvegli dal coma. Umit, invece, sta convincendo il procuratore che sia stato proprio lo Yaman ad organizzare l’assalto a casa sua, così da creare un diversivo per provare ad eludere la giustizia.

Puntate in onda Sabato 23 dicembre 2023

Fikret è certo che il nuovo nemico di Demir sia Hakan Gumusoglu, ex socio del signore deluso e pronto a vendicarsi. Secondo Lutfiye, inoltre, potrebbe essere stato proprio tale Hakan ad aver acquistato le azioni dell’azienda Yaman. Intanto, Betul, che vuole mettere le mani sull'azienda in questione, è preoccupata perché l’identità dell’acquirente delle suddette quote è tuttora un mistero. Fekeli, invece, è ancora dietro le sbarre, e chiede un permesso per uscire di prigione ed occuparsi della propria famiglia e di quella di Demir. Quest’ultimo continua a risultare disperso, mentre la piccola Uzum continua a restare in coma. Zuleyha e Saniye sono distrutte dal dolore. Secondariamente, Hakan arriva a Cukurova per vendicare la morte del fratello, Erkan. Poco dopo, al ranch di Fekeli si verifica un’esplosione. Fikret è convinto che dietro ci sia il nuovo arrivato. Una settimana più tardi, di Demir non si ha ancora traccia, mentre Umit e Cumali rapiscono il piccolo Adnan. Zuleyha si vede con la rivale per ricongiungersi con il bambino, ma la tragedia è dietro l'angolo.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.