La Promessa Anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023: Cruz scopre che la Baronessa è una bugiarda e Jana torna alla tenuta

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 18 al 22 dicembre 2023.

Nella settimana che precede il Natale 2023, La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 14.45 alle ore 17.00 circa. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 18 al 22 dicembre 2023.

Puntata di Lunedì 18 dicembre 2023

Manuel vuole dimostrare a suo padre perché ama così tanto il volo e decide di portarlo a fare un giro con lui. Lope restituisce a Maria la scatola musicale che le aveva regalato Salvador e che era stata rotta da Don Gregorio. Il ragazzo vi ha nascosto un anello ma la cameriera, che lo trova, pensa sia stato il suo fidanzato a metterlo al suo interno. Intanto alla tenuta arrivano dei fiori per Catalina. Martina porta alla cugina un grande mazzo, che si scopre essere stato mandato da Segismondo, un giovane presente al matrimonio di Jimena e Manuel e che la nuova marchesina ha convinto a farsi avanti con la Lujan. Petra tenta di convincere Don Romulo a schierarsi contro Pia mentre Simona e Candela continuano a litigare. Manuel chiede a Martina se ha avuto notizie di Jana, alla tenuta dei Duchi De Los Infantes ma la ragazza non ha alcuna informazione. Pia rivela a Candela il motivo per cui lei e il maggiordomo devono sposarsi e le due fanno pace, invitando tutti i colleghi alle nozze mentre Don Alonso e Lorenzo cercano di scoprire quanto denaro Elisa abbia ereditato dal Barone.

Puntata di Martedì 19 dicembre 2023

Elisa è sempre più ambigua e pericolosa. Cruz la osserva a ogni passo ed è per questo che riesce a stanarla. La marchesa origlia una sua telefonata e scopre che la baronessa ha mentito. A essere molto amico del Barone era suo marito e durante una crociera lei e Juan erano stati amanti. Cruz ha in pugno una rivelazione molto preziosa e corre a informare Don Alonso e Lorenzo, per trovare con loro una soluzione. Riusciranno a impugnare il testamento e a escluderla?

Puntata di Mercoledì 20 dicembre 2023

In cucina accade il delirio. La lite tra Candela e Simona diventa così tanto accesa, che le due donne iniziano a lanciarsi farina e ortaggi l’una contro l’altra. Lope è costretto a fermarle e a cacciare entrambe. Intanto tutti i camerieri si preparano al ricevimento di Pia e di Don Gregorio ma durante la festa la governante si sente male e finisce per passare il resto della serata, da sola in camera.

Puntata di Giovedì 21 dicembre 2023

L’aver scoperto di avere un inaspettato corteggiatore non ha per nulla rallegrato Catalina. La ragazza, scoperto che dietro tutto questo c’è lo zampino di Jimena, è andata su tutte le furie. Arrabbiata con la cognata, le intima di non mettersi mai più in mezzo agli affari privati della sua vita e la marchesina ammette di aver calcato la mano e di aver convinto – pensando di fare il suo bene – Segismondo a corteggiarla.

Puntata di Venerdì 22 dicembre 2023

Dopo giorni di silenzio e di nessuna informazione su di lei, Jana torna a La Promessa. La ragazza è distrutta e malata. Maria e Mauro accorrono in suo soccorso e la portano in camera di nascosto. I due vorrebbero tanto sapere cosa è successo ma per il momento si limitano a informare Manuel di quanto accaduto. Il ragazzo vorrà subito vederla e accertarsi delle sue condizioni.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.