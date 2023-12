Beautiful Anticipazioni Puntate dal 18 al 23 dicembre 2023: Sheila si intrufola in casa di Steffy e Liam aggredisce Thomas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 dicembre 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Trame delle puntate di Beautiful in onda dal 18 al 23 dicembre 2023, alle ore 13.45 su Canale 5. Ecco le Anticipazioni episodio per episodio:

Puntata in onda Lunedì 18 dicembre 2023

A Villa Forrester continuano la nuova festa organizzata da Steffy e Hope nota quanto Ridge e Taylor siano affiatati. Intanto Liam e Brooke continuano a crucciarsi per quello che sta capitando ai Forrester e da cui loro due, solo loro due, sono stati esclusi.

Puntata in onda Martedì 19 dicembre 2023

Douglas è molto felice di stare con suo padre alla Villa e ha ringraziato Hope per averlo lasciato dormire nella grande casa del nonno. La Logan, non avendo il coraggio di ferire il suo bambino, ha deciso di tornare a casa senza di lui. È con Liam che si lascia andare a un pianto a dirotto per quello che sta succedendo mentre Thomas sembra essere di nuovo ossessionato da lei.

Puntata in onda Mercoledì 20 dicembre 2023

Brooke è molto in ansia per quanto sta accadendo a sua figlia e a lei. La Logan è convinta che Taylor e Steffy stiano organizzando un piano contro di lei e che vogliano farla fuori con la scusa di Douglas. La donna ne parla con entrambe le sue sorelle mentre Finn riceve la visita di Li. Sheila intanto non si dà pace e nonostante i consigli di Deacon, vuole a tutti i costi tornare a vedere suo figlio e suo nipote.

Puntata in onda Giovedì 21 dicembre 2023

Le sorelle Logan sono d’accordo che Douglas debba stare con Hope ma sia Katie che Donna consigliano alla loro sorella maggiore di non farsi prendere dall’ira. Ma poco dopo Brooke ha un brutto incontro, che la fa infuriare, appena arrivata in ufficio. La bionda trova Taylor seduta sulla scrivania del marito. Intanto mentre Li e Finn si abbracciano, Sheila compare alla finestra di casa di Steffy, pronta a entrare. Appena suo figlio si distrae, riesce a entrare e si avvicina al box di Hayes.

Puntata in onda Venerdì 22 dicembre 2023

Brooke e Taylor hanno un nuovo scontro. La Logan accusa la sua rivale, ancora una volta, di avere in mente di separarla da suo marito e di usare Douglas come scusa. La Hayes si difende dicendo di non avere alcuna intenzione di fare quello per cui è accusata e di volere solo che Thomas possa recuperare il rapporto con suo figlio. Intanto Liam giunge a Villa Forrester per parlare con il suo rivale mentre Sheila, approfittando della distrazione di Finn, prende in braccio Hayes.

Puntata in onda Sabato 23 dicembre 2023

Liam e Thomas si affrontano. Lo Spencer rivela al suo rivale di essere arrivato da lui per riprendersi Douglas e riportalo a casa con lui. Il Forrester si difende e accusa Liam di volerlo mettere contro suo figlio e di non capire quanto sia importante che il bambino recuperi il rapporto con suo padre. Tra i due ragazzi voleranno parole grosse e accuse pesantissime, che coinvolgeranno pure Hope e l’ossessione di Thomas per lei. Intanto Sheila, tornata a casa di Deacon, rivela allo Sharpe di essere furiosa; vuole poter essere parte della famiglia di Finn ma nessuno sembra capirla. Deacon, intenerito, cerca di rincuorarla.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.