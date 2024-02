Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 febbraio 2024 - Carter riceverà la visita di Shauna. La migliore amica di Quinn spiegherà al Walton che tra lui e la Fuller non c’è più nulla da fare e lo spingerà a dimenticarla e a rifarsi una vita con un’altra donna. La Fulton rivelerà all’avvocato di essere convinta che Quinn sia scappata perché spaventata che lui volesse una famiglia. Intanto Deacon sarà pronto a partire alla carica con Brooke mentre quest’ultima penserà allo strano atteggiamento di Ridge, che sembrava desideroso di sentirla fare una qualche confessione, di cui lei ignora. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2024.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 20 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 20 febbraio 2024 - a Villa Yaman è tempo di nuovi arrivi. Sta per giungere alla tenuta una donna tanto pettegola quanto simpatica, ma soprattutto un'infaticabile lavoratrice; si tratta di Cevriye, la cugina di Rasit, ossia la figlia di sua zia. Cevriye è un'ottima cuoca, ed infatti prenderà il posto lasciato vuoto dalla povera Gulten, quello dietro ai fornelli. La new entry riuscirà a portare una ventata d'aria fresca e a far tornare il sorriso ai dipendenti della villa dopo i recenti e tragici avvenimenti? Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 19 al 24 febbraio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 febbraio 2024 - Martina cercherà di gestire Beatriz e di impedirle di continuare a metterla in difficoltà. La marchesina spererà che la nuova arrivata smetta di farle terra bruciata intorno e che accetti di perdonarla. Intanto Catalina rimarrà senza parole quando Don Lorenzo, a tavola, elogerà pubblicamente le sue doti gestionali. La ragazza si convincerà che il conte nasconda qualcosa. Lope sarà sempre più in crisi a causa di quello che è successo con Maria e Salvador e della freddezza che ora vede intorno a lui. Jana cercherà di aiutarlo. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 23 febbraio 2024.