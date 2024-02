La Promessa Anticipazioni 20 febbraio 2024: Catalina sconvolta da Don Lorenzo. Ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina rimarrà senza parole quando Lorenzo le farà i complimenti. Cosa avrà in mente il conte?

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 20 febbraio 2024, alle ore 16.40, Martina cercherà di gestire Beatriz e di impedirle di continuare a metterla in difficoltà. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina spererà che la nuova arrivata smetta di farle terra bruciata intorno e che accetti di perdonarla. Intanto Catalina rimarrà senza parole quando Don Lorenzo, a tavola, elogerà pubblicamente le sue doti gestionali. La ragazza si convincerà che il conte nasconda qualcosa. Lope sarà sempre più in crisi a causa di quello che è successo con Maria e Salvador e della freddezza che ora vede intorno a lui. Jana cercherà di aiutarlo.

Anticipazioni La Promessa: Martina spera di fermare Beatriz

Da quando Beatriz è arrivata alla tenuta, Martina trema. La ragazza ha tanta paura che la sua rivale riveli a tutti quello che è successo a Madrid e sveli il vero motivo per cui la giovane ha lasciato la casa dei suoi genitori e senza dire nulla, sia arrivata dagli zii. La marchesina cercherà di convincere la nuova arrivata a smettere di farle terra bruciata ma Beatriz, decisa a farle del male, non accoglierà nessun tipo di preghiera. Per la cugina di Catalina non ci sarà scampo? Dovrà affrontare il peso delle sue colpe?

La Promessa Anticipazioni: Catalina sconvolta da Don Lorenzo

Don Lorenzo è in preda al panico. Vorrebbe proprio sapere chi ha visto lui ed Elisa in atteggiamenti intimi e chi quindi potrebbe metterlo nei guai, se la sua tresca amorosa venisse svelata. Il conte le studierà tutte per riuscire a fermare il suo nuovo nemico e penserà di ingraziarsi Catalina, primo per capire se si tratta di lei e secondo per avere campo libero in cui muoversi, senza l’astuta marchesina che l’osserva. Lorenzo elogerà le qualità gestionali della giovane durante un pranzo e Catalina rimarrà talmente sconvolta da farsi immediatamente venire il dubbio che il padre di Curro abbia in mente qualcosa di losco. Per lei non sarà assolutamente possibile che un uomo che l’ha disdegnata così tanto in passato, abbia poi cambiato idea.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope in crisi

Lope è stato costretto a dire la verità ma, come temeva, ha creato una frattura con Maria. Sebbene la ragazza stia cominciando a pensare di non essere più innamorata di Salvador, per il cuoco non è ancora arrivato il momento della rivincita. Per questo, piuttosto deluso e amareggiato, si crogiolerà nel suo dolore. Jana cercherà di sollevargli il morale e di aiutarlo con la sua amica.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.