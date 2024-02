Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 febbraio 2024: Carter deve rassegnarsi. Con Quinn è tutto finito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Shauna spingerà Carter a dimenticare Quinn.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 20 febbraio 2024, alle ore 13.45, Carter riceverà la visita di Shauna. La migliore amica di Quinn spiegherà al Walton che tra lui e la Fuller non c’è più nulla da fare e lo spingerà a dimenticarla e a rifarsi una vita con un’altra donna. La Fulton rivelerà all’avvocato di essere convinta che Quinn sia scappata perché spaventata che lui volesse una famiglia. Intanto Deacon sarà pronto a partire alla carica con Brooke mentre quest’ultima penserà allo strano atteggiamento di Ridge, che sembrava desideroso di sentirla fare una qualche confessione, di cui lei ignora.

Anticipazioni Beautiful: Carter deve rinunciare a Quinn per sempre

Tra Carter e Quinn è tutto finito e per il bell’avvocato è stato un duro colpo. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un amore così tanto forte, finisse dopo così poco tempo. Il Walton era certo che per lui e la Fuller ci fosse un futuro radioso ma purtroppo così non è avvenuto. Carter riceverà la visita di Shauna, che lo spronerà a dimenticare la sua amica, a voltare pagina e a cominciare un’altra vita con una nuova compagna. Katie, che sarà là presente, si sentirà tirata in causa, dopo che tra lei e il bell’avvocato è scattato qualcosa.

Shauna rivelerà a Carter di avere pure un’idea per cui Quinn lo ha lasciato; è certa che la donna abbia avuto la sensazione che il suo compagno volesse una famiglia e che, non potendogliela dare, abbia deciso di girare i tacchi e sparire.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto all’attacco

Mentre Carter cercherà di spiegarsi perché Quinn abbia avuto così paura che lui volesse una famiglia, quando lui non gliene ha mai parlato, Deacon continuerà a prepararsi per partire all’attacco di Brooke. Lo Sharpe sarà convinto di quello che vuole fare e Sheila sarà ancora piuttosto gelosa. Il barista le dirà di aver intenzione di chiedere la mano della Logan e di voler essere un devoto compagno. A esserne felice, sicuramente, sarà anche Hope, che così non sarà costretta a vedere Bill Spencer, il borioso magnate, di nuovo accanto alla madre.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam sprona Brooke a chiarire con Ridge

Brooke continuerà a crucciarsi su cosa possa essere successo tra lei e Ridge e riferirà a Liam che il suo ormai ex consorte sembrava in attesa di una qualche sua confessione. La Logan ribadirà al genero di non sapere assolutamente a cosa si riferisse il Forrester e lo Spencer la spronerà a chiederglielo di persona, una volta che sarà tornato a casa. La bionda non sarà molto convinta di ottenere qualcosa ma si convincerà che il giovane marito di sua figlia non abbia poi tutti i torti.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 19 al 24 febbraio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.