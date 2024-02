Terra Amara Anticipazioni 20 febbraio 2024: Uzum rischia di morire!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 20 febbraio 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha si distrae e Uzum viene investita!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 febbraio 2024, alle 14:10, nel tentativo di tirarla un po' su di morale, Zuleyha porta la piccola Uzum a fare compere in città. Hakan, desideroso di parlare con l'amata, le raggiunge; l'Altun, presa dalla conversazione con l'ex promesso sposo, non si accorge che la bambina attraversa la strada: un motociclista la investe. La signora ed il Gumusoglu l'accompagnano in fretta in ospedale. Uzum si salverà oppure morirà? Intanto, a Villa Yaman è in arrivo una donna di nome Cevriye. Ma di chi si tratta? Pettegola e vulcanica, è la cugina di Rasit!

Terra Amara Anticipazioni: La morte di Saniye e Gulten...

Saniye e Gulten si sono viste costrette a fermarsi per strada: avevano bucato. La prima si stava adoperando per cambiare la ruota, ma le è sfuggita dalle mani; così, si è messa a rincorrerla insieme alla cognata, quando un'automobile che sfrecciava a tutta velocità le ha prese in pieno. Alla guida c'era il figlio del terribile Colak, mentre quest'ultimo gli sedeva accanto. Ovviamente, i due non si sono fermati per prestare loro soccorso, temendo che sarebbero finiti dietro le sbarre per omicidio stradale. Saniye è morta al momento dell'impatto, Gulten, invece, poco dopo in ospedale...

Terra Amara Anticipazioni: Uzum viene investita!

Gaffur sta patendo le pene dell'inferno per la tragica dipartita della moglie, ma non è il solo. La piccola Uzum aveva già dovuto dire addio alla madre biologica, deceduta a causa di una brutta malattia, ed ora è stata separata per sempre anche da quella adottiva. Zuleyha, in pena per la bambina, decide di provare a tirarla su di morale, portandola a fare compere: acquisteranno delle scarpette rosse, il colore preferito di Saniye. Intanto, Hakan, che ha bisogno che l'amata le spieghi il perché non voglia più sposarlo, le raggiunge. L'Altun, allora, si distrae, e non si rende conto che Uzum sta attraversando la strada da sola: una moto la investe. La giovane e l'imprenditore la soccorrono e la portano subito in ospedale. L'orfanella sopravvivrà?

Arriva Cevriye, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 febbraio 2024

A Villa Yaman è tempo di nuovi arrivi. Sta per giungere alla tenuta una donna tanto pettegola quanto simpatica, ma soprattutto un'infaticabile lavoratrice; si tratta di Cevriye, la cugina di Rasit, ossia la figlia di sua zia. Cevriye è un'ottima cuoca, ed infatti prenderà il posto lasciato vuoto dalla povera Gulten, quello dietro ai fornelli. La new entry riuscirà a portare una ventata d'aria fresca e a far tornare il sorriso ai dipendenti della villa dopo i recenti e tragici avvenimenti?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.