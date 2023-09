Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa,che andranno in onda oggi, 20 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 16.20 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 settembre 2023 - Taylor troverà consolazione in Deacon. La Hayes e lo Sharpe condivideranno i loro pensieri sulla coppia Brooke e Ridge, capace da sempre di spezzare loro il cuore. I due si lasceranno andare a confessioni e pacche sulle spalle di incoraggiamento, per non farsi abbattere da quello che è successo di nuovo tra i due eterni innamorati. Intanto il Forrester e la Logan, felici di essersi ritrovati, parleranno di come Quinn sia uscita finalmente dalla loro vita e di come Eric e Donna si siano finalmente ritrovati. Finn invece cercherà di organizzare la sua fuga da Sheila. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 20 settembre 2023 - la nonnina continua a scambiare Sevda con Hasene, la sorella di Hunkar morta anni prima, e dunque a trattarla come una figlia. Saniye non sopporta questa situazione, tanto che arriva a pensare che non ci sia più posto per lei e per la propria famiglia alla tenuta ormai. La donna si sta convincendo che la cosa migliore da fare sia assecondare Gaffur nella decisione di trasferirsi in Germania. Intanto, Fekeli sta portando avanti le indagini per trovare l'assassino dell'amata. L'uomo si sta confrontando con Celal, che lo sta aiutando ad investigare, quando gli arriva la notizia dell'incidente che ha avuto Yilmaz... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 20 settembre 2023 - Jana sarà determinata a riparare l’aereo di Manuel. La ragazza sarà convinta che, con questo gesto, riuscirà a far tornare la memoria al Lujan ma soprattutto lo spronerà a riprendere in mano la sua vita. La cameriera sarà però consapevole che, per portare a termine il suo intento, dovrà chiedere una mano a Catalina. La marchesina accetterà di darle il suo aiuto. Lope intanto scoprirà che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici ma manterrà il segreto con Maria, fino al momento in cui non avrà altre informazioni a riguardo. Jimena tenterà di convincere il suo fidanzato che, prima dell’incidente, i due avevano pensato di fare la loro luna di miele in crociera. Qui la trama completa di La Promessa.

