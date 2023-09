Terra Amara Anticipazioni 20 settembre 2023: Saniye e Gaffur lasciano per sempre la tenuta!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 20 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che Saniye sta maturando l'idea andare via da Cukurova. Fekeli, invece, sta indagando, quando riceve una terribile notizia...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 20 settembre 2023, alle 14.10, la nonnina continua a scambiare Sevda con Hasene, la sorella di Hunkar morta anni prima, e dunque a trattarla come una figlia. Saniye non sopporta questa situazione, tanto che arriva a pensare che non ci sia più posto per lei e per la propria famiglia alla tenuta ormai. La donna si sta convincendo che la cosa migliore da fare sia assecondare Gaffur nella decisione di trasferirsi in Germania. Intanto, Fekeli sta portando avanti le indagini per trovare l'assassino dell'amata. L'uomo si sta confrontando con Celal, che lo sta aiutando ad investigare, quando gli arriva la notizia dell'incidente che ha avuto Yilmaz...

Terra Amara Anticipazioni: Saniye non tollera la presenza di Sevda...

Saniye ha come la sensazione che la tenuta non sia più casa propria, da quando c'è Sevda. La donna sa bene che sia Demir che Zuleyha hanno deciso di aprire le porte della villa alla cantante perché le sono affezionati, però non riesce ad accettarlo. Infatti, secondo Saniye la presenza di Sevda, la storica amante di Adnan Yaman, nella casa di Hunkar è un oltraggio alla memoria di quest'ultima. E per lei Hunkar continua ad essere sacra, come una vera e propria madre.

Terra Amara Anticipazioni: Saniye vuole trasferirsi in Germania...

Saniye è stata persino ripresa dal signore, stanco di vedere in che modo si comportava con Sevda. E, dopo il rimprovero che ha ricevuto dallo Yaman, la cognata di Gulten sta per assistere ad una scena che la scuoterà ancora di più. La nonnina continua a confondere l'artista per Hasene, la sorella di Hunkar morta anni prima, e, di conseguenza, a trattarla come una figlia. Questa situazione infastidisce Saniye, la quale sta cominciando a pensare che, forse, non ci sia più posto per la propria famiglia alla tenuta. Così, Saniye sta maturando l'idea di supportare Gaffur nella sua decisione di trasferirsi in Germania per motivi lavorativi.

Fekeli scopre che Yilmaz è in fin di vita, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 20 settembre 2023

Fekeli è inarrestabile: non avrà pace fino a quando non avrà trovato l'assassino dell'amata. Hunkar merita giustizia. Pertanto, l'uomo sta investigando inesaustamente; tuttavia, proprio mentre sta parlando con Celal, che ha assunto proprio per indagare, viene a sapere che Yilmaz ha avuto un terribile incidente stradale: la sua vita è appesa ad un filo. Fekeli è sotto shock. L'imprenditore ha appena perso l'unica donna che abbia mai amato, ed ora potrebbe perdere anche il figlioccio adorato...

