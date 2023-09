Beautiful, Anticipazioni Puntata del 20 settembre 2023: Taylor, delusa da Ridge, si consola con Deacon!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 20 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor troverà consolazione con Deacon. I due parleranno del loro cuore spezzato, a causa di Brooke e Ridge.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 20 settembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Taylor troverà consolazione in Deacon. La Hayes e lo Sharpe condivideranno i loro pensieri sulla coppia Brooke e Ridge, capace da sempre di spezzare loro il cuore. I due si lasceranno andare a confessioni e pacche sulle spalle di incoraggiamento, per non farsi abbattere da quello che è successo di nuovo tra i due eterni innamorati. Intanto il Forrester e la Logan, felici di essersi ritrovati, parleranno di come Quinn sia uscita finalmente dalla loro vita e di come Eric e Donna si siano finalmente ritrovati. Finn invece cercherà di organizzare la sua fuga da Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Taylor si consola con Deacon

Brooke ha avuto paura ma alla fine Ridge è tornato da lei. Lo stilista non ha permesso alle lacrime di Taylor di fargli cambiare idea e ha concluso che il suo futuro sia insieme a sua moglie, il vero amore della sua vita. Questa scelta ha scosso profondamente la Hayes, che si è ritrovata nuovamente da sola. Per fortuna ha trovato subito una spalla su cui piangere e si è consolata con Deacon. I due si sono trovati a Il Giardino e hanno cominciato a parlare e continueranno a farlo, di quanto hanno sofferto a causa della Logan e del Forrester. Lo Sharpe sarà molto più cinico della psichiatra e ribadirà con forza di aver sempre creduto che Ridge non fosse e non sia, l’uomo giusto per Brooke. Taylor invece comincerà a domandarsi se valga o meno la pena stare così male, per due persone che non sembrano vedere al di là della loro relazione.

Beautiful Anticipazioni: Deacon e Taylor uniti dallo stesso destino

Taylor e Deacon saranno d’accordo che ogni volta, con Brooke e Ridge, è la stessa storia. Per i loro tira e molla, sono finiti più e più volte con il cuore spezzato e hanno dovuto pagare il prezzo, molto alto, per il loro infelice amore. La Hayes e lo Sharpe cercheranno di farsi forza l’un l’altra ma non sarà certo facile scrollarsi di dosso la sensazione di essere stati, per l’ennesima volta, allontanati dalle vite delle persone che continuano ad amare, nonostante tutto. Intanto a casa di Brooke, lei e il suo consorte - finalmente riuniti - parleranno di come sarà bello rivedere la loro famiglia riunita, Donna compresa. L'addio di Quinn è stato un vero regalo da parte del destino, che ha riunito Eric alla persona che davvero lo ama più di ogni cosa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn pronto a tentare la fuga

Finn è prigioniero di Sheila e la situazione si sta facendo molto pericolosa. Il ragazzo ha ricordato perfettamente quello che è successo nel vicolo e vorrebbe allontanarsi, il più in fretta possibile, dalla sua pazza mamma. Peccato però che lei continui a tenerlo fermo nella stanza, a scusarsi per quello che è successo e a giustificarsi dicendo di non aver mai e poi mai voluto fargli del male. Il dottore capirà di dover giocare d’astuzia e fingerà di perdonare la Carter e di credere alle sue parole d’amore. Nella sua testa ci sarà però solo un obiettivo: quello di scappare e di correre da Steffy.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.