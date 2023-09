Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana vorrà ricostruire l'aereo di Manuel, affinché il ragazo possa riprendere in mano la sua vita ma Jimena...

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 20 settembre 2023, alle ore 16.20 su Canale5, ci rivelano che Jana sarà determinata a riparare l’aereo di Manuel. La ragazza sarà convinta che, con questo gesto, riuscirà a far tornare la memoria al Lujan ma soprattutto lo spronerà a riprendere in mano la sua vita. La cameriera sarà però consapevole che, per portare a termine il suo intento, dovrà chiedere una mano a Catalina. La marchesina accetterà di darle il suo aiuto. Lope intanto scoprirà che Salvador è stato fatto prigioniero dai nemici ma manterrà il segreto con Maria, fino al momento in cui non avrà altre informazioni a riguardo. Jimena tenterà di convincere il suo fidanzato che, prima dell’incidente, i due avevano pensato di fare la loro luna di miele in crociera.

Anticipazioni La Promessa: Jana vuole aiutare Manuel a riprendere in mano la sua vita

Jana salverà Manuel a tutti i costi. La ragazza ha scoperto che Jimena e Cruz hanno imbastito delle tremende bugie e che, con queste, stanno ingannando il Lujan. La cameriera non può permettere che tutto questo continui e visto che non le è possibile incontrare il marchesino, penserà a un altro modo per fargli tornare la memoria e per spingerlo a riprendere in mano la sua vita. Jana sarà pronta a ricostruire il suo aereo, convinta che – vedendolo – a Manuel torni la memoria e si liberi così del giogo in cui è caduto. Avrà però bisogno di soldi e aiuto. Per questo chiederà a Catalina di sostenerla in questa operazione e la nobildonna accetterà con entusiasmo.

La Promessa Anticipazioni: Jimena inganna ancora una volta Manuel

Jana avrà ragione nel volersi sbrigare ad aiutare Manuel a ricordare il suo passato e a riprendere in mano la sua vita. Jimena diventerà infatti sempre più pericolosa, continuando a dire bugie su bugie al suo fidanzato. Dopo avergli fatto credere che loro si amano alla follia, gli dirà che – prima dell’incidente – avevano già fissato la meta per il loro viaggio di nozze. Si tratterà di una crociera sull’Atlantico, che ovviamente li porterà lontano dalla tenuta per diverso tempo. Manuel sarà così in totale balia di sua moglie.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Lope tiene segreta la prigionia di Salvador

In cucina, Lope comincerà a sudare freddo. Al ragazzo giungeranno notizie molto preoccupanti sul suo amico Salvador. Il ragazzo, al fronte, è stato fatto prigioniero dai nemici e di lui, attualmente, si sanno poche notizie. Il cuoco deciderà di non dire ancora nulla a Maria, per non metterla in allarme. Le rivelerà qualcosa, nel momento in cui avrà certezza di quello che sta succedendo al suo fidanzato.

