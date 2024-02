Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 febbraio 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 febbraio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 febbraio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure di Zuleyha, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 febbraio 2024 - Deacon capirà di dover correre immediatamente ai ripari. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, dopo aver ricevuto la sgradita visita di Bill e aver saputo da lui della rottura tra Ridge e Brooke, penserà di dover battere il magnate sul tempo e tornare all’attacco con la Logan. Sheila, che ha ascoltato la conversazione tra lo Spencer e il suo amante, sarà molto gelosa della decisione di Deacon e cercherà di convincerlo a lasciare in pace la bionda e a riservare le sue attenzioni a qualcun’altra… tipo lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 19 febbraio 2024

Nelle puntate di Terra Amara di oggi - 19 febbraio 2024 - mentre Lutfiye rivelava a Zuleyha che aveva scoperto che Abdulkadir aveva ucciso Fekeli, Fikret stava origliando. Quest'ultimo, assetato di vendetta, ha deciso di agire immediatamente. Fikret sequestra nel sonno l'assassino e lo porta in capanno abbandonato nel bosco; qui lo lega ad una sedia e lo costringe ad ammettere di aver commesso il delitto. Abdulkadir confessa, ma poi aggiunge di aver ammazzato l'imprenditore su ordine di Hakan. Il rosso, furioso, appicca il fuoco! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 febbraio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 febbraio 2024 - Manuel prenderà una decisione molto importante per la sua vita. Stanco di dover combattere contro Jimena e ormai disilluso del suo rapporto con Jana, il ragazzo accoglierà la proposta di Don Pedro e si preparerà a seguirlo in Italia, per dedicarsi al suo progetto sugli aeroplani. Intanto la povera Martina si troverà a dover gestire con sempre più attenzione, la perfida Beatriz, che non ha alcuna intenzione di perdonarla. Qui la trama completa de La Promessa.

