La Promessa Anticipazioni 19 febbraio 2024: Manuel pronto a trasferirsi a Milano per inseguire i suoi sogni

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 19 febbraio 2024, alle ore 16.40, Manuel prenderà una decisione molto importante per la sua vita. Stanco di dover combattere contro Jimena e ormai disilluso del suo rapporto con Jana, il ragazzo accoglierà la proposta di Don Pedro e si preparerà a seguirlo in Italia, per dedicarsi al suo progetto sugli aeroplani. Intanto la povera Martina si troverà a dover gestire con sempre più attenzione, la perfida Beatriz, che non ha alcuna intenzione di perdonarla.

Anticipazioni La Promessa: Manuel con le spalle al muro

Per Manuel vivere a La Promessa sta diventando un vero supplizio. Il ragazzo non sa più cosa fare e visti i continui ricatti di Jimena, restare accanto alla moglie e fingere che vada tutto bene, è per lui un enorme peso. A peggiorare le cose ci sono i sempre più forti sentimenti per Jana, che ha dovuto respingere, per non scatenare le ire della sua consorte, che è stata fin troppo chiara con lui. A farlo sognare e a fornirgli un’alternativa a questa vita ormai diventata insopportabile, ci penserà Don Pedro, che gli proporrà una via di fuga.

La Promessa Anticipazioni: Manuel pronto a trasferirsi in Italia

La presenza di Don Pedro alla tenuta sembra essere un balsamo per il povero Manuel. Schiacciato dal peso delle cose che stanno succedendo in famiglia e deciso a non creare ulteriori scandali – visto che Cruz è in manicomio – il giovane ha dovuto cedere ai ricatti della moglie e fingere che tra loro vada tutto bene. Con il suo ospite ha potuto però parlare di aerei e della loro passione comune per il volo. Don Pedro gli proporrà anche di seguirlo in Italia per occuparsi del suo progetto e il marchese, dopo averci riflettuto, deciderà di accettare di lasciare La Promessa per realizzare i suoi sogni ma soprattutto per fuggire dalla gabbia in cui è finito.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Martina in crisi

Manuel dovrà informare presto tutta la famiglia della sua partenza e siamo sicuri che Jimena non la prenderà per nulla bene e darà di matto. La situazione alla tenuta sarà veramente scoppiettante. Tutto questo non farà altro che rendere le cose ancora più difficili a Martina, che tenterà di convincere Beatriz a smettere di tramare contro di lei e a perdonarla. La nuova arrivata non avrà però altro in mente se non rovinare la vita alla sua nemica e troverà sempre più una spalla in Jimena, che le mostrerà di avere sempre più simpatia per lei.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 19 al 23 febbraio 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.