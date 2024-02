Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 febbraio 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Deacon pronto a partire all'attacco di Brooke ma Sheila è gelosa.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 19 febbraio 2024, alle ore 13.45, Deacon capirà di dover correre immediatamente ai ripari. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe, dopo aver ricevuto la sgradita visita di Bill e aver saputo da lui della rottura tra Ridge e Brooke, penserà di dover battere il magnate sul tempo e tornare all’attacco con la Logan. Sheila, che ha ascoltato la conversazione tra lo Spencer e il suo amante, sarà molto gelosa della decisione di Deacon e cercherà di convincerlo a lasciare in pace la bionda e a riservare le sue attenzioni a qualcun’altra… tipo lei.

Anticipazioni Beautiful: Bill aggredisce Deacon

Bill si è presentato a casa di Deacon con un piglio combattivo e con il suo ghigno malefico e beffardo. Lo Spencer ha rivelato allo Sharpe che Brooke e Ridge si sono lasciati ma ha messo anche in chiaro che lui e solo lui, avrà la Logan. Il magnate, che ha già chiesto alla bionda di tornare insieme, ha umiliato il barista, dicendogli che la donna cadrà sicuramente ai suoi piedi e che solo lui potrà renderla felice, grazie alla sua grande ricchezza. Per lui, Brooke non potrebbe mai accettare la corte di un poveraccio. Prima di andarsene ha persino lanciato, contro il suo rivale, delle banconote con la sua faccia, per ricordargli chi tra i due è il vincente.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto a tornare all’attacco con Brooke

Deacon sarà sconvolto ma soprattutto furioso per il comportamento di Bill, che si è permesso di umiliarlo. Lo Sharpe sarà però piuttosto confuso a causa della notizia della rottura tra Brooke e Ridge. Il barista si convincerà di poter riconquistare la Logan ma dovrà battere sul tempo il suo rivale. Bill infatti correrà da lei ma lui lo anticiperà e userà un grande vantaggio che ha sullo Spencer: Hope. Prima di farsi avanti con la sua ex amante, Deacon chiederà a sua figlia se è d’accordo.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila è gelosa di Deacon

Deacon spererà che Hope gli dia il suo benestare e la ragazza, ve lo anticipiamo, lo appoggerà in questa decisione di tornare alla carica con la madre. Chi invece proprio non sarà contenta di questa novità sarà Sheila. La donna, dopo aver sentito la conversazione tra Bill e il suo amante e dopo che lo Spencer se ne sarà andato, uscirà allo scoperto e mostrerà la sua cocente gelosia per Brooke. La Carter cercherà di convincere Deacon a lasciare stare la Logan e a concentrarsi su di lei, che è già tra le sue braccia e che lo desidera ardentemente.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.