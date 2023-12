Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 dicembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 19 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 dicembre - Hope lascerà casa Forrester senza Douglas. La ragazza non ha avuto il coraggio di rovinare il momento di grande felicità che il suo bambino sta vivendo e tornerà da Liam con le lacrime agli occhi. Intanto Thomas, rimasto solo nel grande salone del nonno, comincerà a ripensare alla serata appena trascorsa. In lui si farà largo un’idea pericolosa: tornare a essere una famiglia insieme a Hope. Il Forrester tornerà a essere tormentato e ossessionato dalla figlia di Brooke? Pare proprio di sì. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 dicembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 19 dicembre - la procura ha deciso di aprire un fascicolo su Demir, sospettato di aver ucciso Sevda. Intanto, però, il giovane sta portando avanti le indagini sul rapimento della piccola Leyla. Per fortuna, può contare sull'aiuto di Fikert, il quale dice al fratello che il vero responsabile potrebbe essere tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio socio del signore che vuole fargliela pagare, poiché Demir lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 18 al 23 dicembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 dicembre 2023 - Cruz non smetterà di tener d’occhio Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa sarà sempre più convinta che la baronessa nasconda qualcosa. Per questo motivo la pedinerà nella sua stessa casa, finendo per scoprire i suoi tranelli. La marchesa stanerà la donna mentre parla al telefono e scoprirà la verità sul suo conto. Non solo capirà che il vero amico del Barone era suo marito ma verrà a sapere anche che tra lei e Juan c’è stato qualcosa. Ormai sul piede di guerra, correrà a informare Don Lorenzo e Alonso, pronta a mettere le mani sull’intera eredità. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 dicembre 2023.