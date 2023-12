La Promessa Anticipazioni 19 dicembre 2023: Cruz stana Elisa e ora gliela farà pagare!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 19 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Cruz scoprirà che Elisa è una bugiarda!

Nella puntate de La Promessa in onda su Canale5 il 19 dicembre 2023, alle ore 16.45, Cruz non smetterà di tener d’occhio Elisa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa sarà sempre più convinta che la baronessa nasconda qualcosa. Per questo motivo la pedinerà nella sua stessa casa, finendo per scoprire i suoi tranelli. La marchesa stanerà la donna mentre parla al telefono e scoprirà la verità sul suo conto. Non solo capirà che il vero amico del Barone era suo marito ma verrà a sapere anche che tra lei e Juan c’è stato qualcosa. Ormai sul piede di guerra, correrà a informare Don Lorenzo e Alonso, pronta a mettere le mani sull’intera eredità.

Anticipazioni La Promessa: Cruz sconvolta dal comportamento di Elisa

Sono ormai giorni che Elisa è ospite alla tenuta e ne ha già combinate di cotte e di crude. Il suo passatempo principale è tormentare Cruz, a cui – senza farsi troppi problemi – ha rivelato di aver avuto una storia d’amore con suo marito. La marchesa ha ovviamente storto il naso e non vede l’ora di sbarazzarsi di questa donna, che sta causando guai. Non può però farlo prima di aver trovato un modo per impugnare l’eredità che il padre ha lasciato alla Grazalema. Ma qualcosa che scoprirà potrebbe darle un grande assist.

La Promessa Anticipazioni: Cruz scopre la verità su Elisa

La presenza di Elisa è diventata un vero problema. Cruz è inorridita dal comportamento della donna, che non solo le ha rivelato di essere stata l’amante di Alonso ma è persino arrivata a discutere, troppo animosamente, con Lorenzo. La baronessa va tenuta d’occhio e grazie a questo, Cruz scoprirà tutti i suoi segreti. Origlierà infatti una conversazione telefonica della donna e verrà a sapere che il vero amico del barone non era lei ma suo marito. Nello stesso tempo verrà a conoscenza della sua tresca d’amore con suo padre. Insomma capirà che Elisa De Grazalema è una bugiarda.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz corre ad avvertire Don Alonso e Lorenzo

Cruz scoprirà che Elisa ha mentito e comincerà a pensare di avere una chance per riprendersi tutta l’eredità e sbarazzarsi della sua ospite sgradita. Per riuscirci dovrà però chiedere aiuto a Don Alonso e a Lorenzo, da cui correrà per informarli di quanto scoperto. I tre vorranno organizzare un piano per stanare totalmente la nemica e riprendersi tutto quello che ha sottratto loro.

