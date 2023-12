Terra Amara Anticipazioni 19 dicembre 2023: Chi ha rapito la piccola Leyla?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 19 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir e Fikret stanno cercando Leyla dappertutto!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 19 dicembre 2023, alle 14:10, la procura ha deciso di aprire un fascicolo su Demir, sospettato di aver ucciso Sevda. Intanto, però, il giovane sta portando avanti le indagini sul rapimento della piccola Leyla. Per fortuna, può contare sull'aiuto di Fikert, il quale dice al fratello che il vero responsabile potrebbe essere tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio socio del signore che vuole fargliela pagare, poiché Demir lo avrebbe abbandonato nel momento del bisogno...

Terra Amara Anticipazioni: La procura apre un fascicolo su Demir!

Demir si è visto obbligato ad accogliere in casa propria Umit. Quest'ultima lo tiene in pugno, dopo averlo minacciato: se non le avesse permesso di trasferirsi nella tenuta, lo avrebbe denunciato per l'omicidio di Sevda. Furente ed in lacrime, l'imprenditore non ha potuto far altro che cedere al ricatto. Tra l'altro, lo Yaman scoprirà presto che ha fatto un sacrificio inutile, dato che la procura ha deciso di aprire un fascicolo su di lui proprio per l'assassinio della cantante...

Terra Amara Anticipazioni: Il rapimento di Leyla...

Dopo che la Kahraman è andata a vivere a villa Yaman, è accaduto qualcosa di terribile: la piccola Leyla è stata rapita. Zuleyha è sotto shock, ma è anche convinta del fatto che non possa che essere stata la rivale in amore ad escogitare questo folle piano: nessun altro più di Umit desidera distruggere la loro famiglia. Pertanto, vedendola come la moglie, Demir ha ordinato a Sermin di tenere la dottoressa prigioniera, sperando di farla parlare...

Fikert parla a Demir di Hakan Gusumoglu, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 19 dicembre 2023

L'imprenditore è in pena per la scomparsa della figlioletta, però non ha alcuna intenzione di piangersi addosso e restare con le mani in mano. Lo Yaman, servendosi dell'aiuto di Fikret, è sulle tracce di Leyla. Mentre lui continua a pensare che dietro al rapimento ci sia la Kahraman, il fratellastro gli dice che potrebbe sbagliarsi: forse, invece, è opera di tale Hakan Gusumoglu. Si tratta di un vecchio compagno di università di Demir, nonché ex socio deluso assetato di vendetta. Pare infatti che il signore gli abbia voltato le spalle nel momento del bisogno...

