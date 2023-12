Beautiful, Anticipazioni Puntata del 19 dicembre 2023: Hope rinuncia a Douglas un'altra volta e Thomas torna a far paura!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 19 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Hope tornerà a casa senza Douglas mentre Thomas tornerà a essere ossessionato dalla Logan!

Le Anticipazioni di Beautiful in onda su Canale5 il 19 dicembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Hope lascerà casa Forrester senza Douglas. La ragazza non ha avuto il coraggio di rovinare il momento di grande felicità che il suo bambino sta vivendo e tornerà da Liam con le lacrime agli occhi. Intanto Thomas, rimasto solo nel grande salone del nonno, comincerà a ripensare alla serata appena trascorsa. In lui si farà largo un’idea pericolosa: tornare a essere una famiglia insieme a Hope. Il Forrester tornerà a essere tormentato e ossessionato dalla figlia di Brooke? Pare proprio di sì.

Anticipazioni Beautiful: Hope deve rinunciare a Douglas

La festa a Villa Forrester si è conclusa e Hope lascerà la dimora di Eric senza Douglas. La ragazza dovrà rinunciare ancora una volta a riportare suo figlio a casa. Non avrà il coraggio di smorzare l’entusiasmo del piccolo, che le ha confidato di essere davvero felice di stare con suo padre e con suo nonno. Hope tornerà a casa di Liam con un grande dolore e scoppierà in lacrime una volta che sarà davanti a suo marito. Sta perdendo Douglas e non può farci nulla. Liam cercherà di rincuorarla ma anche lui comincerà a vacillare. La situazione si farà sempre più complicata.

Beautiful Anticipazioni: Hope perderà davvero Douglas?

Hope non saprà più che fare. Douglas sembra così contento di stare con suo padre e lei non vuole di certo rovinare questo bel momento. Il suo bambino merita tanta felicità e sebbene lei continui a non fidarsi di Thomas, forse è davvero arrivato il giorno che il piccolo Forrester torni dalla sua famiglia d’origine e che lei molli la presa. Non saranno del suo stesso parere Brooke e Liam, alleati contro i Forrester e pronti a tutto per non farsi mettere da parte.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas di nuovo ossessionato da Hope

Hope ha lasciato Villa Forrester e Thomas è rimasto a pensare a lei e alle ore trascorse insieme. Nella mente del ragazzo si farà spazio un pensiero molto pericoloso, ovvero di riformare una famiglia insieme alla Logan. Il figlio di Ridge dovrà cacciare velocemente questa idea ma si capirà chiaramente che l’ossessione per la Logan sta tornando prepotentemente. Thomas Forrester potrebbe diventare di nuovo molto pericoloso e minacciare non solo la serenità di Douglas ma anche quella di Liam.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.