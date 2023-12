Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 dicembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 dicembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 18 dicembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 dicembre - Brooke e Liam proseguiranno la loro arringa contro i Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che sarà la Logan a calcare maggiormente la mano. È lei ad avere il dente avvelenato contro Taylor e Steffy, colpevoli di aver organizzato un piano per allontanarla dalla famiglia e da Ridge. Brooke ribadirà al genero di voler combattere e di non voler permettere alle due Forrester di distruggere le Logan, né ora né mai. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 dicembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 18 dicembre - Demir delega Betul, ma perché non sa che quest’ultima stia meditando vendetta contro di lui. Infatti, Betul vuole entrare in possesso dell’azienda di famiglia, fondata dal proprio nonno, Serafettin, insieme ad Adnan Yaman senior. In un secondo momento, si verifica un evento terribile: la piccola Leyla viene rapita. Secondo Zuleyha la responsabile è Umit. Sermin, allora, per volere dello Yaman, prende la dottoressa in ostaggio per farle vuotare il sacco... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 dicembre 2023 - Lope restituirà a Maria la scatoletta musicale che le aveva regalato Salvador. La ragazza, al suo interno, troverà un anello e penserà che si tratti di un regalo del fidanzato, messo là tempo prima. Intanto Catalina riceverà un mazzo di fiori da un ammiratore. Si tratterà di Segismondo, presente al matrimonio di Jimena e Manuel. La ragazza non sarà per nulla contenta di questa novità. In cucina invece continueranno gli scontri tra Simona e Candela mentre Petra cercherà di mettere Romulo contro Pia. Manuel proporrà al padre di fare un volo insieme e poi chiederà a Martina informazioni su Jana. Qui la trama completa de La Promessa.

