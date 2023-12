Beautiful, Anticipazioni Puntata del 18 dicembre 2023: Brooke ne è certa. Le Forrester vogliono distruggere le Logan

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke giurerà di non permettere alle Forrester di distruggere le Logan. Intanto Hope si troverà con le spalle al muro.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 18 dicembre 2023, alle ore 13.45, Brooke e Liam proseguiranno la loro arringa contro i Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che sarà la Logan a calcare maggiormente la mano. È lei ad avere il dente avvelenato contro Taylor e Steffy, colpevoli di aver organizzato un piano per allontanarla dalla famiglia e da Ridge. Brooke ribadirà al genero di voler combattere e di non voler permettere alle due Forrester di distruggere le Logan, né ora né mai.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta a distruggere Steffy e Taylor

Liam e Brooke sono alleati contro i Forrester. I due sono stati esclusi dalle riunioni nella Villa di Eric e la cosa li ha fatti particolarmente arrabbiare. Entrambi sono convinti che da parte di Taylor, Steffy e Thomas ci sia il tentativo di estrometterli, per sempre, dalla famiglia. La custodia di Douglas è solo un pretesto e il bambino finirà per diventare una merce di scambio. Brooke sarà quella più furiosa tra i due. La Logan ribadirà al genero di non avere alcuna intenzione di permettere alle Forrester di schiacciare e distruggere le Logan, mai e poi mai.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vs Hope, è una lotta che non finirà mai

Tra Steffy e Hope non è mai corso buon sangue. Le due hanno ritrovato per poco tempo la serenità ma ora la faccenda di Douglas le sta riportando una contro l’altra. La Forrester è convinta che suo nipote debba stare con suo fratello e che Douglas debba riconquistare il diritto di stare con suo padre e la sua famiglia d’origine. Hope vorrebbe invece che suo figlio continuasse ad abitare con lei e vedesse, per qualche ora, il suo papà. Sarà una lotta senza esclusione di colpi e che farà emerge vecchi rancori e vecchie inimicizie mai dimenticate.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope deve rinunciare a Douglas anche stavolta

La festa a casa Forrester volgerà al termine e Douglas correrà a ringraziare sua madre per avergli lasciato vivere dei momenti così belli, insieme alla sua famiglia. Il bambino sarà talmente entusiasta da impedire a Hope di riportarlo a casa. La Logan non vorrà deludere il figlio, privandolo di un simile divertimento. La ragazza capirà di essere sempre più nei guai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 23 dicembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.