Terra Amara Anticipazioni 18 dicembre 2023: Demir cade nella trappola di Betul!

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 18 dicembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir non ha idea di quale piano diabolico abbia in mente Betul...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 18 dicembre 2023, alle 14:10, Demir delega Betul, ma perché non sa che quest’ultima stia meditando vendetta contro di lui. Infatti, Betul vuole entrare in possesso dell’azienda di famiglia, fondata dal proprio nonno, Serafettin, insieme ad Adnan Yaman senior. In un secondo momento, si verifica un evento terribile: la piccola Leyla viene rapita. Secondo Zuleyha la responsabile è Umit. Sermin, allora, per volere dello Yaman, prende la dottoressa in ostaggio per farle vuotare il sacco...

Terra Amara Anticipazioni: Il piano di Betul...

Betul è appena tornata a Cukurova, e Sermin non potrebbe essere più felice di così. Infatti, oltre ad aver riabbracciato la figlia, la donna, grazie a lei, è persino potuta tornare a vivere nella casa che le è sempre appartenuta, quella presente nella tenuta degli Yaman. Il progetto di Betul, però, è ben più ambizioso. Demir, ignaro delle reali intenzioni della giovane, prende una decisione importante. L'imprenditore delega la cugina, perché non sa che Betul sta meditando vendetta contro gli Yaman. Il suo obiettivo è quello di mettere le mani sull'intera azienda, fondata in passato dal nonno, Serafettin, e da Adanan Yaman senior.

Terra Amara Anticipazioni: Umit tiene Demir in pugno!

Il signore della villa non ha avuto altra scelta: ha dovuto accogliere in casa Umit. Quest'ultima lo ha minacciato: se non le avesse permesso di trasferirsi nella tenuta, lo avrebbe denunciato per l'assassinio di Sevda. Demir sa di essere innocente, però sa anche che la Kahraman fa sul serio. Dopotutto, il paraurti della propria automobile è sporco del sangue della cantante, che, dopo aver tenuto nel portabagagli, il ragazzo in prima persona ha seppellito di nascosto...

Leyla viene rapita, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 18 dicembre 2023

Dopo che la dottoressa è andata a vivere alla villa, accade qualcosa di terribile: la piccola Leyla viene rapita. Zuleyha è in preda al panico. La signora non ha alcun dubbio: di certo, dietro la scomparsa della bambina, c'è proprio Umit. Anche lo Yaman crede che la responsabile del rapimento sia l'ex amante, tanto che decide di prendere in mano la situazione: chiede a Sermin di tenere la figlia della defunta Sevda prigioniera affinché vuoti il sacco. D'altra parte, sia l'Altun che il marito potrebbero aver preso un abbaglio...

