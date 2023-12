La Promessa Anticipazioni 18 dicembre 2023: Brutte sorprese per Catalina e Lope!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 18 dicembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina riceverà in regalo un mazzo di fiori mentre Lope consegnerà a Maria la scatola musicale riparata ma non andrà come lui sperava...

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata del 18 dicembre 2023, in onda su Canale5 il 18 dicembre 2023, Lope restituirà a Maria la scatoletta musicale che le aveva regalato Salvador. La ragazza, al suo interno, troverà un anello e penserà che si tratti di un regalo del fidanzato, messo là tempo prima. Intanto Catalina riceverà un mazzo di fiori da un ammiratore. Si tratterà di Segismondo, presente al matrimonio di Jimena e Manuel. La ragazza non sarà per nulla contenta di questa novità. In cucina invece continueranno gli scontri tra Simona e Candela mentre Petra cercherà di mettere Romulo contro Pia. Manuel proporrà al padre di fare un volo insieme e poi chiederà a Martina informazioni su Jana.

Anticipazioni La Promessa: Maria trova un regalo nella scatola ma rischia di sbagliarsi

Lope è profondamente innamorato di Maria ma non può certo rivelarglielo. Se lo facesse tradirebbe la fiducia del suo amico Salvador, che ora sta vivendo un vero e proprio incubo. Il ragazzo può solo vegliare sulla cameriera, da lontano. Per questo motivo si è premurato di far riparare la scatola musicale che la giovane aveva avuto in regalo dal sui fidanzato. Maria vi troverà all’interno un anello e penserà che il suo amato lo abbia nascosto là tempo prima. La realtà sarà però ben diversa.

La Promessa Anticipazioni: Un ammiratore per Catalina

A Catalina verrà recapitato un bel mazzo di fiori. Sarà Martina a portarglielo e insieme scopriranno che il mittente è un certo Segismondo. Le due capiranno che si tratta di un ragazzo che ha partecipato alle nozze di Jimena e di Manuel e le marchesine capiranno che, probabilmente, c’è lo zampino della moglie di Manuel. Catalina ha aggredito Jimena già una volta, per spingerla a non ingannare più suo fratello e di certo non si farà lo scrupolo di dirle quello che pensa su questa sua ennesima bravata e intromissione.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel pronto a cambiare il suo futuro?

Manuel ha sognato di volare con suo padre e cercherà di trasformare il tutto in realtà. Deciderà di portare Don Alonso in volo, così da fargli capire quale meraviglia è la sua passione. Manuel sarà però anche in pena per Jana, assente dalla tenuta per lavorare a casa dei Duchi De Los Infantes. Il marchese chiederà informazioni a Martina ma la cugina non avrà alcuna novità da dirgli. Tra Simona e Candela continueranno i battibecchi mentre Petra tenterà di mettere Romulo contro Pia. La governante dovrà poi rivelare a Candela perché deve sposare Greogorio e le due faranno pace. Proseguiranno invece le indagini su Elisa di Alonso e Lorenzo.

