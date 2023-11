Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 16 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 novembre 2023 - Deacon suderà freddo, ancora più di prima. Lo Sharpe sarà spaventato dall’arrivo del suo sorvegliante, giunto a casa sua per controllarlo. Il barista dovrà fare finta che vada tutto bene ma presto si troverà a gestire una situazione molto delicata. Intanto a casa di Hope, lei e Brooke cercheranno di organizzare un piano per fermare Thomas ed evitare che Douglas venga sconvolto da questi improvvisi cambiamenti. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 novembre 2023 - Gulten sente di non avere altra scelta: deve andare a denunciare il fratello a Demir. Una volta scoperto che Gaffur sta occupando abusivamente l'abitazione del medico, per correttezza, l'inserviente ha deciso di parlarne con il signore. Nel momento in cui lo viene a sapere, lo Yaman va subito in escandescenza. Già piuttosto su di giri, quest'ultimo raggiunge il maldestro tuttofare e gli si scaglia contro. Dopodiché, impietoso poiché esausto delle follie di Gaffur, l'imprenditore lo caccia dalla villa. Saniye non batte ciglio, evidentemente d'accordo con Demir... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 novembre 2023 - Don Romulo sfogherà tutto il suo risentimento. Il maggiordomo parlerà faccia a faccia con Pia e le dirà di essere deluso dal fatto che lei non gli abbia mai detto di non aver abortito. Romulo sarà molto sincero con lei e le farà capire che quello che è successo gli ha fatto cadere tutte le certezze circa la fiducia che i suoi colleghi nutrono in lui e di essere molto dispiaciuto che lei si sia confidata con Don Gregorio. Qui la trama completa de La Promessa.

