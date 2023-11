La Promessa Anticipazioni Puntate dal 13 al 17 novembre 2023: Petra spinge Cruz a licenziare Pia mentre Simona delude Candela

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale5 nella settimana dal 13 al 17 novembre 2023.

La Promessa va in onda su Canale 5, dalle ore 16.40 alle ore 16.55. La Soap ci porta nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi, che ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Scopriamo insieme le Anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 13 al 17 novembre 2023.

Puntata di Lunedì 13 novembre 2023

Simona non può più nascondere il suo terribile segreto e confessa a Candela quello che Camillo vuole rivelarle. La cuoca dice alla sua amica che Tono, suo marito, è l’assassino di Custodio, il suo sfortunato consorte. Candela ci rimane di sasso. Delusa e amareggiata per essere stata ingannata dalla sua collega – a cui è sinceramente affezionata – decide di lasciare La Promessa e di stare un po’ sola.

Puntata di Martedì 14 novembre 2023

Simona, preoccupata per quello che è successo con Candela, si sfoga con Lope mentre Petra, che ha rivelato a Cruz della bugia di Pia, cerca di convincere la marchesa a licenziare la governante. Lorenzo rivela a Curro la sua verità sul matrimonio con Eugenia e padre e figliastro sembrano riavvicinarsi.

Puntata di Mercoledì 15 novembre 2023

Maria è molto preoccupata per Salvador, di cui non ha alcuna notizia. La ragazza vorrebbe sapere come sta il suo fidanzato, preso in ostaggio dai nemici. La Fernandez chiede a Martina di intercedere per lei con suo zio Alonso, affinché il marchese – attraverso le sue conoscenze – possa ottenere qualche info. Il nobile però risponde malamente, dicendo di non avere tempo per queste faccende.

Puntata di Giovedì 16 novembre 2023

Dopo aver saputo tutta la verità da Gregorio, Don Romulo confida a Pia di essere molto deluso da lei. Non si aspettava certo di non essere informato di questa situazione e sperava di godere della fiducia della governante. Il maggiordomo ha visto crollare tutte le sue certezze.

Puntata di Venerdì 17 novembre 2023

Manuel va a fondo alla questione Jana e chiede a Mauro chi si occupasse di lui mentre era in coma. Il domestico gli confessa tutta la verità e non lascia da parte alcun dettaglio. Gli rivela quindi che Jana non solo lo assisteva ma lo faceva di nascosto, per dargli possibilità di riprendersi il più in fretta possibile.

