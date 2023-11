La Promessa Anticipazioni 16 novembre 2023: Romulo sfoga il suo risentimento. Pia lo ha deluso!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 16 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Romulo avrà un confronto con Pia e le rivelerà di essere deluso da lei e dalle sue bugie.

Nella puntata de La Promessa, in onda su Canale5 il 16 novembre 2023, alle ore 16.40, Don Romulo sfogherà tutto il suo risentimento. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il maggiordomo parlerà faccia a faccia con Pia e le dirà di essere deluso dal fatto che lei non gli abbia mai detto di non aver abortito. Romulo sarà molto sincero con lei e le farà capire che quello che è successo gli ha fatto cadere tutte le certezze circa la fiducia che i suoi colleghi nutrono in lui e di essere molto dispiaciuto che lei si sia confidata con Don Gregorio.

Anticipazioni La Promessa: Don Romulo deluso da Pia

La lite tra Don Romulo e Don Gregorio ha portato alla luce un segreto inimmaginabile. Il nuovo maggiordomo – per fargli del male – ha rivelato al suo rivale di essere al corrente che Pia è ancora incinta e che quindi non ha abortito come aveva detto. Romulo ci è rimasto malissimo; Pia non si è fidata di lui e ha preferito raccontare tutto a Gregorio. Un gesto che gli ha fatto cadere tutte le certezze e che lo ha spinto a credere di non essere poi così tanto amato e apprezzato dai suoi colleghi.

La Promessa Anticipazioni: Don Romulo si sfoga con Pia

Don Romulo ha scoperto che Pia lo ha ingannato esattamente come ha fatto con gli altri. La cosa gli ha procurato un forte dispiacere, visto che immaginava di aver conquistato un rapporto molto stretto con la governante, tale da rendere entrambi liberi di raccontarsi di tutto. Ma evidentemente si sbagliava. Romulo non riuscirà a trattenere il suo risentimento e una volta faccia a faccia con la sua collega, le confesserà di essere molto deluso da lei e dal suo comportamento. Riuscirà Pia a spiegargli come sono andate le cose e a farsi perdonare per la sua mancanza?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Pia è nei guai

Petra ha spinto Cruz a licenziare Pia, dopo averle raccontato quello che ha sentito da Don Gregorio. La cameriera vuole liberarsi della sua rivale e rivestire lei, finalmente, il ruolo di governante della tenuta. Pia sta correndo un grosso pericolo e sta per affrontare l’ira della marchesa, che sarà furiosa per essere stata di nuovo ingannata. Ma, come vi abbiamo già rivelato, in soccorso della futura mamma, correrà Gregorio, che proteggerà la sua amica, fingendo di essere lui il padre del bambino e accettando persino di sposarsi con lei, per evitare lo scandalo.

